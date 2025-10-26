El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La diferencia de un gol que puso fin al añejo récord del Lillestrom noruego

Fundado en 1917 de la fusión de dos clubes, los 'canarios' descendieron en 2019 tras 45 años en la máxima categoría, un registro que nadie iguala

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:01

El Lillestrom es uno de los clubes más clásicos de Noruega. Se fundó en 1917 de la fusión de dos equipos de esta pequeña localidad: ... Skedsmo IF y Fossekallen IF. Ambas directivas acordaron unir fuerzas con el objetivo de dominar el fútbol nacional. Y la fórmula resultó exitosa. Los 'kanarifuglene' (canarios), por el color de su equipaje, consiguieron hacerse un hueco en la mesa donde comían los más grandes. Toda una hazaña al tratarse de una competición dominada por el Moss Viking Stavanger, Fredrikstad y en las últimas décadas, el rodillo del Rosenborg.

