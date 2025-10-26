La diferencia de un gol que puso fin al añejo récord del Lillestrom noruego

El Lillestrom es uno de los clubes más clásicos de Noruega. Se fundó en 1917 de la fusión de dos equipos de esta pequeña localidad: ... Skedsmo IF y Fossekallen IF. Ambas directivas acordaron unir fuerzas con el objetivo de dominar el fútbol nacional. Y la fórmula resultó exitosa. Los 'kanarifuglene' (canarios), por el color de su equipaje, consiguieron hacerse un hueco en la mesa donde comían los más grandes. Toda una hazaña al tratarse de una competición dominada por el Moss Viking Stavanger, Fredrikstad y en las últimas décadas, el rodillo del Rosenborg.

La afición por este modesto club creció sobre todo a mediados del siglo pasado, coincidiendo con el primer título de liga. Fueron los años dorados de un club que parecía no tener techo. Acostumbrado a plantar cara en la competición doméstica, en 1978 le llegó la oportunidad de demostrar su potencial en Europa. Los 'canarios' tuvieron mala suerte en el debut al tener que medirse al temible Ajax. Sin embargo, aquel partido dejó un poso imborrable. Más de 70.000 personas abarrotaron las gradas del Ullevaal Stadion. El Lillestrom ganó (2-0), aunque no pudo mantener la renta en el partido de vuelta ( 4-0). Pero una aventura que avivó las llamas.

El 'pasaporte' de los noruegos continuó coleccionando destinos europeos y títulos locales. En los ochenta acumuló siete ligas y cinco copas. Y el contador continuó acumulando celebraciones, con más frecuencia en casa que en el viejo continente. Incluso en este siglo consiguió combatir con el poderoso Rosenborg, llegando a arrebatarle la copa en 2007. Una década después repitió éxito. La mejor forma de celebrar el centenario. Y el principio del fin.

A partir de aquella copa todo se torció. Los canarios perdieron las alas y sufrieron una caída libre. La temporada 2019 cambió para siempre la historia del lillestrom y de la liga noruega. Tras 45 años en la élite, descendieron. El punto final de un récord sin precedentes en Noruega. El Lillestrom ostenta el récord de un club que más años ha encadenado en la máxima categoría. Un añejo registro que aún a día de hoy mantiene.

Partido de desempate

Y todo por un gol. Los 'canarios' terminaron empatados a puntos (30)con el Mjondalen. Sin embargo, el golaveaje desequlibró la balanza en contra del Lillestrom. Aquel empate (0-0) ante el Sarpsborg en la última jornada en casa pudo haber cambiado la historia. Esto los obligó a jugar partidos de desempate para evitar el descenso. Sin embargo, el equipo mantuvo la inercia perdedora y cayó ante el IK Start. Se consumó el desastre. El Lillestrom oficialmente era equipo de Segunda división.

La pérdida de categoría fue un acicate para un vestuario que tomó impulso y consiguió regresar un año más tarde a donde su historia le demanda. Fue temporal. El año pasado volvieron a perder la categoría. Y han repetido la película: marchan primeros y hace varias jornadas que celebraron la vuelta a Primera. Un histórico de vuelta a la élite.