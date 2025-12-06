Guevara, única novedad en el once albiazul para el derbi ante la Real Sociedad

Jon Prada Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Eduardo Coudet avisó en la previa que Guevara iba a ser el sustituto de Blanco ante la Real Sociedad. «Va a iniciar Ander», dijo el entrenador argentino, que únicamente introduce al vitoriano como novedad (y obligada) en su once para el derbi en Mendizorroza. El resto del equipo que presenta el Deportivo Alavés es el mismo que recuperó las buenas sensaciones a pesar de la derrota (3-1) en el Camp Nou.

El reparto de minutos en Portugalete en la Copa invitaba a que los que no jugaron o tuvieron menos protagonismo en La Florida fueran titulares ante los guipuzcoanos. Y así ha sido. El Chacho vuelve a apostar por un equipo con un único punta (Boyé) y tres centrocampistas (Denis Suárez, Guevara y Pablo Ibáñez). La falta de ocasiones en el traspié (0-1) ante el Celta en Mendizorroza y el aumento de opciones en Barcelona han hecho que destierre el 1-4-4-2 y vuelva a salir con un 1-4-3-3.

Sivera estará bajo palos. Tenaglia y Pacheco, que se enfrenta al equipo del que está cedido, serán los centrales, con Jonny en el lateral derecho y Parada en el izquierdo. El madrileño le ha ganado la partida de inicio en los últimos dos encuentros a Yusi, que vuelve a empezar desde el banquillo.

Guevara, capitán ante su exequipo, será el eje de los babazorros en la sala de máquinas, con Denis Suárez moviendo los hilos y Pablo Ibáñez poniendo la llegada y el físico. El gallego y el navarro son complementarios y otorgan más variantes en la sala de máquinas a los albiazules.

Boyé, solo en punta

En las bandas, Calebe empezará en la derecha y Abde en la izquierda. El brasileño y el argelino, que juegan a pierna cambiada, vuelven a salir de inicio por delante de Carlos Vicente y Aleñá. Los dos surtirán de balones a Boyé, que será la referencia ofensiva del Alavés ante la Real Sociedad. Toni Martínez, su pareja hasta el Camp Nou, empezará en el banquillo.

Con un medio campo más poblado buscará el Alavés terminar con su mala racha de tres derrotas consecutivas en Liga. «Tenemos la necesidad de ganar», advirtió Coudet. Llevarse el derbi despejaría el camino vitoriano y ahuyentaría cualquier tipo de fantasma.