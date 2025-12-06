El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones durante un partido del Alavés de esta temporada. EFE
Alavés-Real Sociedad (16.15 horas)

Coudet cumple una Liga al frente del Alavés con números de permanencia

Sólido atrás pero con problemas para marcar, su equipo ha puntado en el 62% de las 37 jornadas que ha dirigido

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:24

Eduardo Coudet abrió su círculo liguero con el Deportivo Alavés con un derbi y lo cerrará este sábado con otro. Han pasado 363 días, ... casi un año, desde que el entrenador argentino se sentara por primera vez en el banquillo albiazul en Primera División. Aquel frío 8 de diciembre de 2024, el Chacho vio cómo los babazorros empataban (2-2) ante Osasuna en El Sadar gracias a un doblete de Kike García y los paradones de Sivera. «He visto cosas buenas. Es un punto de partida», confesó entonces el técnico, que ante la Real Sociedad en Mendizorroza cumplirá una temporada completa al frente del Alavés.

