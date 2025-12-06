Coudet cumple una Liga al frente del Alavés con números de permanencia

Eduardo Coudet abrió su círculo liguero con el Deportivo Alavés con un derbi y lo cerrará este sábado con otro. Han pasado 363 días, ... casi un año, desde que el entrenador argentino se sentara por primera vez en el banquillo albiazul en Primera División. Aquel frío 8 de diciembre de 2024, el Chacho vio cómo los babazorros empataban (2-2) ante Osasuna en El Sadar gracias a un doblete de Kike García y los paradones de Sivera. «He visto cosas buenas. Es un punto de partida», confesó entonces el técnico, que ante la Real Sociedad en Mendizorroza cumplirá una temporada completa al frente del Alavés.

El derbi ante los guipuzcoanos será su trigésimo octavo partido de Liga con los vitorianos. «Pasas buenas dinámicas y alguna tormenta, pero creo que ha sido bueno en cuanto a rendimiento y puntos», reconoció el argentino esta semana. Las cifras arrojan un Alavés que ha logrado, en 37 jornadas con el Chacho, 10 victorias, 13 empates y 14 derrotas, sumando 43 puntos. Números que le darían la permanencia y que sitúan a los albiazules, en esta clasificación virtual desde su llegada, en decimosegunda posición. Coudet y su equipo han logrado más puntos, en este periodo, que Osasuna yReal Sociedad (41), Sevilla (38), Mallorca (37) o Girona (31). «Sé que LaLiga es larga y díficil y que van a existir los altibajos», reflexionó un técnico que tardó cinco jornadas en celebrar su primer triunfo. No fue hasta la visita al Betis cuando alcanzó su primera victoria (1-3) gracias a un 'hat-trick' de Kike García.

Entonces, el Alavés sufría atrás, llegando a encadenar 14 jornadas sin dejar su portería a cero. «Cada error nos está penalizando», asumió el Chacho. En marzo, en la victoria (1-0) sobre el Villarreal en Mendizorroza bajo el diluvio y con nueve jugadores, consiguió, por fin, terminar un encuentro imbatido. Ahí también logró su primera victoria como local después de seis duelos. Este triunfo agónico empezó a endurecer la zaga de un Alavés que selló la salvación en mayo blindando su meta –cinco porterías a cero y cuatro goles encajados en las últimas nueve jornadas– con la dupla formada por Mouriño y Garcés como torres.

Encontrar el equilibrio

El muro babazorro ha seguido siendo sólido este curso sin ellos, habiendo encajado apenas 15 goles en 14 jornadas. Sin embargo, el Alavés ha perdido el equilibrio en las últimas fechas por su falta de efectividad. «Las áreas definen los partidos y tenemos que corregir nuestros errores», explicó Coudet. Su Alavés se quedó en siete de 22 partidos la temporada pasada sin marcar. Ésta, ya son seis de 14. «Tenemos que obsesionarnos con el gol», avisa. Su balance, en 37 actos, es de 34 tantos anotados y 38 encajados.

43 Puntos Ha logrado el Alavés en las 37 jornadas que lleva Coudet dirigiendo al equipo. 34 Goles A favor del Alavés en 37 partidos de Liga con el Chacho y 38 en contra.

Este curso también se ha dado la vuelta a su rendimiento en Mendizorroza. Si los babazorros lograron la temporada pasada más puntos a domicilio (15) que en casa (13) con el Chacho, esta campaña está siendo al revés, sumando 11 en Vitoria y 4 a domicilio. «Tenemos que sostener una idea de juego sin importar el rival ni el lugar», reclama un Coudet que ha conseguido que su Alavés sea «siempre competitivo». Sólo han perdido dos veces por más de un gol (0-2 ante elRayo y 3-1 en el Camp Nou). Una muestra de la capacidad de supervivencia de los albiazules en un periodo en el que han sumado puntos en el 62% de los partidos. Números destacados cincelados con 38 futbolistas sobre el césped. De todos ellos, sólo Carlos Vicente ha jugado las 37 jornadas dirigidas por Coudet.