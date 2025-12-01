Coudet hace balance de su año en Mendizorroza: «Pasas buenas dinámicas y alguna tormenta»

Un año no acostumbra a ser un periodo tranquilo para cualquier entrenador del Deportivo Alavés, al que las obligaciones del cargo exigen cintura, capacidad de ... adaptación y, sobre todo, resultados. Pero al Chacho Coudet los últimos 365 días se le han hecho hasta cortos. «Este año se me ha pasado muy rápido y muy bien», destacó este lunes el entrenador babazorro en su previa del encuentro de Copa ante el Portugalete.

Ahí realizó un balance de su etapa como albiazul. Primero, con un agradecimiento hacia la entidad y sus integrantes por el trato que recibe y las facilidades del día a día. «Estoy contento en el club. Contento con la gente con la que trabajo diariamente y con el trato», valoró el argentino.

A partir de ahí, cree que ha asumido bien las exigencias a las que debe someterse un entrenador del Alavés. «Sé lo que es LaLiga y el club y sé que los altibajos van a existir. LaLiga es larga y muy difícil. Cuando estás en un club donde no tienes las mismas herramientas que los demás en la parte financiera vas a ir promediando», reconoció.

Es decir, que llegarán victorias pero también derrotas. Aunque su balance es positivo. «Creo que el promedio en el tiempo es bueno. Pasas buenas dinámicas y alguna tormenta. Pero creo que ha sido bueno en cuanto a rendimiento y puntos», destacó.