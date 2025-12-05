Coudet: «Tenemos la necesidad de ganar»

Jon Prada Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:13 | Actualizado 17:21h. Comenta Compartir

Después de tres derrotas consecutivas en Liga, el Deportivo Alavés se asoma a un partido clave este sábado (16.15 horas) ante la Real Sociedad en Mendizorroza. «Venimos de ganar en Copa», ha recalcado Eduardo Coudet este viernes para después desmenuzar la importancia que tendrá el derbi para un equipo que el Chacho ha destacado que ha «mantenido un buen nivel» sin que ese rendimiento se haya traducido en todos los puntos «merecidos».

«Siempre tratamos de ver el vaso medio lleno. En Liga todos los rivales son difíciles, los partidos se definen por detalles y los hemos pagado más caro de lo debido. El rendimiento y las sensaciones son buenos pero no dan puntos. Nunca hemos bajado de un buen nivel, hemos competido y muchas veces hemos sido superiores al rival sin tener reflejo en el resultado. Ahora sí tenemos la necesidad de ganar y hacerlo en casa, con nuestra gente, sería un lindo escenario», ha confesado Coudet, que ha pedido olvidar las derrotas ante Girona (1-0), Celta (0-1) y Barcelona (3-1) y pensar exclusivamente en la Real Sociedad.

«Venimos haciendo buenos papeles y es muy importante no perder el foco de la importancia del ganar. Hay que pensar en la Real Sociedad, no más allá ni en lo que pasó. Nos enfrentamos a un rival muy difícil, una de las mejores plantillas de LaLiga, pero estamos en casa, donde nos sentimos muy cómodos con nuestra afición, y queremos ganar», ha reiterado un Chacho que ha pedido a su plantilla «repetir las cosas que venimos haciendo bien». «Así estamos más cerca de lograrlo», ha añadido.

«Hemos cometidos errores pero también tenemos un montón de virtudes. Hemos competido siempre y muchas veces hemos sido superiores al rival. La suerte no nos está ayudando. Si hacemos un análisis mereceríamos tener, por lo menos, cinco puntos más», ha repetido un Coudet que ve a su equipo «convencido» de lo que está haciendo: «Están con la cabeza metida en dar un poquito más. Los resultados van a llegar».

Guridi, baja

El Chacho ha detallado que Guridi será baja por un problema en la rodilla y que Guevara sustituirá al sancionado Antonio Blanco en el eje del equipo. «Son de diferentes características pero te puedo confirmar que Ander va a jugar. No a los otros diez», ha bromeado Coudet, que tampoco ha desvelado si seguirá apostando con un esquema con un punta (Boyé) y un centro del campo más poblado como en el Camp Nou o volverá a los dos delanteros de inicio en el derbi.

«Nos vamos adaptando o moviendo según estén los jugadores o cómo sea el rival. La idea se sostuvo en el último partido en cuanto a generar juego y ocasiones. Hay una intención y una idea que más allá del sistema y los jugadores que se mantiene», ha declarado un Coudet que ha vuelto a reclamar más efectividad: «No estamos siendo contundentes en cuando a las situaciones que generamos. Hay que crear más ocasiones todavía para tener más posibilidades».