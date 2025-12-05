El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere el arquitecto Frank Gehry a los 96 años
Guridi, ante el Levante. RAFA GUTIÉRREZ
Alavés-Real Sociedad (sábado, 16.15 horas)

Guridi, baja por lesión ante la Real Sociedad

Un problema en la rodilla impide al guipuzcoano estar en el derbi. Sin Blanco, sancionado, Coudet cita a Mañas e Izei, que ya debutaron en Portugalete

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:34

Comenta

Eduardo Coudet ha dado su convocatoria para el partido del Deportivo Alavés de este sábado (16.15 horas) en Mendizorroza frente a la Real Sociedad. Una lista de 21 futbolistas en la que más allá de las ausencias habituales (Garcés por inhabilitación y Maras por no contar para el Chacho) y de la conocida de Blanco por sanción no ha sido incluido Guridi.

El medio guipuzcoano no estará en el derbi por una lesión en la rodilla. «La tiene inflamada», explicó en la previa Coudet, que sí confirmó que Parada, que se retiró tocado de la derrota (3-1) en el Camp Nou, está disponible. «Tenía calambres», tranquilizó el Chacho, que recupera al lateral izquierdo, a Calebe, a Tenaglia y a Jonny, a los que dio descanso en Copa ante el Portugalete, para enfrentarse a la Real Sociedad.

Además, vuelve a citar a los futbolistas del filial Aitor Mañas e Izei Hernández. El delantero madrileño de 22 años debutó en La Florida con el primer equipo disputando la última media hora. Y el extremo vizcaíno de 18, que estuvo ya en la convocatoria ante el Barcelona, tuvo diez minutos ante el Portugalete e inició la jugada del 0-3 de Toni Martínez. Las dos jóvenes promesas están convocadas y podrían estrenarse en Primera División con el Alavés ante la Real Sociedad.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Guridi, baja por lesión ante la Real Sociedad

Guridi, baja por lesión ante la Real Sociedad