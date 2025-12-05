Guridi, baja por lesión ante la Real Sociedad

Jon Prada Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

Eduardo Coudet ha dado su convocatoria para el partido del Deportivo Alavés de este sábado (16.15 horas) en Mendizorroza frente a la Real Sociedad. Una lista de 21 futbolistas en la que más allá de las ausencias habituales (Garcés por inhabilitación y Maras por no contar para el Chacho) y de la conocida de Blanco por sanción no ha sido incluido Guridi.

El medio guipuzcoano no estará en el derbi por una lesión en la rodilla. «La tiene inflamada», explicó en la previa Coudet, que sí confirmó que Parada, que se retiró tocado de la derrota (3-1) en el Camp Nou, está disponible. «Tenía calambres», tranquilizó el Chacho, que recupera al lateral izquierdo, a Calebe, a Tenaglia y a Jonny, a los que dio descanso en Copa ante el Portugalete, para enfrentarse a la Real Sociedad.

Además, vuelve a citar a los futbolistas del filial Aitor Mañas e Izei Hernández. El delantero madrileño de 22 años debutó en La Florida con el primer equipo disputando la última media hora. Y el extremo vizcaíno de 18, que estuvo ya en la convocatoria ante el Barcelona, tuvo diez minutos ante el Portugalete e inició la jugada del 0-3 de Toni Martínez. Las dos jóvenes promesas están convocadas y podrían estrenarse en Primera División con el Alavés ante la Real Sociedad.

