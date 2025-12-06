El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran un triunfo en Mendizorroza con la afición. IGOR MARTÍN
Alavés-Real Sociedad (16.15 horas)

Un derbi para convertir las «buenas sensaciones» en «puntos»

Después de tres derrotas, Coudet apuesta por transformar el «buen nivel» en triunfo ante la Real Sociedad. Guevara sustituirá a Blanco

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:24

Las tres derrotas que ha encadenado en Liga el Deportivo Alavés ante Girona (1-0), Celta (0-1) y Barcelona (3-1) no han ... roto la tranquilidad de Ibaia. Sin embargo, la plantilla comienza a estar «alerta», tal y como indicó Jon Pacheco en este periódico, ante una clasificación que se va comprimiendo por momentos. Los tres puntos sobre el descenso dan cierto margen de maniobra a un Alavés que afronta el derbi de este sábado (16.15 horas) frente a la Real Sociedad en Mendizorroza con la «necesidad de ganar», tal y como indicó Eduardo Coudet, para recuperar sensaciones y ahuyentar fantasmas.

