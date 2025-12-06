Un derbi para convertir las «buenas sensaciones» en «puntos»

Las tres derrotas que ha encadenado en Liga el Deportivo Alavés ante Girona (1-0), Celta (0-1) y Barcelona (3-1) no han ... roto la tranquilidad de Ibaia. Sin embargo, la plantilla comienza a estar «alerta», tal y como indicó Jon Pacheco en este periódico, ante una clasificación que se va comprimiendo por momentos. Los tres puntos sobre el descenso dan cierto margen de maniobra a un Alavés que afronta el derbi de este sábado (16.15 horas) frente a la Real Sociedad en Mendizorroza con la «necesidad de ganar», tal y como indicó Eduardo Coudet, para recuperar sensaciones y ahuyentar fantasmas.

«Venimos de ganar un partido –frente al Portugalete en Copa–. Siempre tratamos de mirar el vaso medio lleno», recalcó el entrenador argentino. «En Liga todos los partidos son muy difíciles y se definen por detalles. Y lo hemos pagado más caro de lo debido en cuanto a rendimiento y sensaciones, que son buenas pero no dan puntos», explicó un Chacho que pregonó que su equipo «nunca ha bajado de un buen nivel». «Hemos competido y en muchos partidos hemos superado al rival aunque no se ha reflejado en los puntos. Ahora sí tenemos la necesidad de ganar», avisó Coudet.

Con el convencimiento del camino tomado intentarán derrotar a «una de las mejores plantillas de LaLiga» que llega a Vitoria con un «par de bajas» claves –Oyarzabal y Zubeldia–. Los babazorros, que están un punto por detrás de unos irregulares txuriurdin, contarán con el aliento de Mendizorroza para dar continuidad al buen nivel recuperado, a pesar de la derrota, en el Camp Nou. El entrenador argentino no quiere pensar «más allá» del derbi ni «lo que pasó» en las anteriores tres derrotas. «Tenemos que enfocarnos en la Real Sociedad. Estamos en casa y nos sentimos muy cómodos con nuestra afición. Queremos ganar», repitió Coudet, que para aumentar el saldo de puntos en el Paseo de Cervantes (11 de los 15 logrados) que se cortó ante el Celta ha pedido «repetir las cosas que venimos haciendo bien».

«Así estaremos más cerca de lograrlo», declaró. «Hemos cometido errores pero también tenemos un montón de virtudes. Hemos competido siempre y muchas veces hemos sido superiores al rival. La suerte no nos está ayudando. Si hacemos un análisis mereceríamos tener, por lo menos, cinco puntos más», incidió el técnico, volviendo a poner el foco en la necesidad de aumentar su efectividad de cara a puerta.

Más oportunidades

Las escasas opciones de marcar en la derrota (0-1) ante Celta se multiplicaron en Barcelona, logrando terminar con sus 230 minutos de sequía. En este escenario, el Chacho pidió «crear más ocasiones todavía para tener más posibilidades» de marcar. Una misión para la que no desveló si repetirá el esquema con un delantero –Boyé– con el que jugó en el Camp Nou, con un centro del campo más poblado, o regresará a los dos puntas que utilizó en las seis jornadas anteriores.

«Nos vamos adaptando o moviendo según estén los jugadores o cómo sea el rival. En el último partido mantuvimos la intención, generando juego y ocasiones. La idea se sostiene más allá del sistema y de las características de los futbolistas», apuntó el argentino. Sin embargo, la ausencia de minutos en Portugalete de Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Denis Suárez, Calebe, Abde y Boyé, la media hora de Pablo Ibáñez y el partido completo de Toni Martínez invitan a pensar en que dará continuidad al plan del Camp Nou.

Lo que sí confirmó Coudet es que Guevara será el que ocupe el lugar del sancionado Blanco. Una modificación que hará que el vitoriano sea el eje del juego albiazul. La baja del cordobés, imprescindible para dotar de equilibrio al equipo, será sensible para un Alavés que busca un triunfo que despeje su horizonte. «Los jugadores están convencidos y con la cabeza metida en dar un poquito más. Los resultados van a llegar», sentenció el Chacho.