Las aficiones del Alavés y de la Real Sociedad inundan las calles de Vitoria

Jon Prada Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:08h.

Las aficiones del Deportivo Alavés y la Real Sociedad calientan motores juntas en la previa del derbi de este sábado (16.15 horas) en Mendizorroza. Cientos de hinchas han llegado desde San Sebastián a Vitoria, poblando las calles del centro y el Casco Medieval junto a los aficionados locales.

La hermandad entre aficiones es total como en cada derbi entre Alavés y Real. Y el buen tiempo y el puente han contribuido a que la previa esté siendo intensa y multitudinaria, con el azul y blanco inundando todos los rincones del centro de la capital alavesa. Los cánticos y las bromas se multiplican entre los hinchas, que disfrutan de la jornada antes del partido.

El albiazul y el txuriurdin dan color a un día puramente prenavideño y con las calles de Vitoria llenas de gente, gracias también a la celebración de Ardoaraba. Así será hasta que pongan rumbo a Mendizorroza para un derbi en el que se espera una de las mejores entradas de la temporada.