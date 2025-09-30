Una llamada privada de la Federación en abril: así se fraguó la convocatoria de Garcés por Malasia El propio jugador explicó a EL CORREO cómo fueron los primeros contactos

El primer contacto entre la Federación de Malasia y Facundo Garcés tuvo lugar a mediados de abril. Ambas partes mantuvieron una conversación telefónica en la que el tema capital fue que el futbolista argentino disputase los partidos internacionales con los 'Tigres'. Así lo explicó el propio jugador en una entrevista con ELCORREO publicada el 16 de agosto, mes y medio antes de que la FIFA anunciase su sanción.

En ella, el jugador habló acerca de los motivos que le llevaron a ser seleccionable. «Por mi bisabuelo. Yo ya sabía cuál era su origen, pero nunca me llegué a imaginar que podría surgir esta posibilidad». No obstante, el defensa emitió más tarde un comunicado en el que matizó que se trataba de su «abuelo» para aclarar la información que desde junio apuntaba a las raíces de su bisabuelo.

De una u otra forma, lo cierto es que fueron sus antepasados los que le abrieron las puertas del combinado nacional. Y el jugador vio con buenos ojos aceptar la propuesta tras analizar las aspiraciones deportivas de Malasia. «Me comentaron que estaban armando un proyecto interesante, algo que me entusiasmó».

Aunque esa respuesta favorable no llegó hasta dos meses después. Garcés decidió congelar las conversaciones debido a la situación en la que se encontraba el Alavés, en plena lucha por evitar el descenso. «Le puse el freno de mano porque nos estábamos jugando la vida. Estaba centrado y con la energía puesta en el equipo. Les dije que esperasen». Así que después del partido contra el Valladolid, donde sellaron la permanencia, reactivó la maquinaria. «Recuerdo que me crucé con mi representante en el exterior del estadio y le dije que adelante».

Su debut no se hizo esperar. El pasado 10 de junio, Garcés se enfundó la elástica amarilla de la selección de Malasia en el partido contra Vietnam clasificatorio para la Copa Asia. «Formar parte de esta selección es un honor increíble», confesó a la conclusión. Disputó los 90 minutos de la goleada ante más de 60.000 espectadores.

Aquel partido, sin embargo, fue el causante de la denuncia que recibió la FIFA por usar «documentación manipulada para poder alinear a los siete jugadores» sancionados. Desde que se anunció su castigo, el jugador guarda silencio al respecto.