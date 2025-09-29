El Alavés aparta a Facundo Garcés

El Deportivo Alavés ha apartado a Facundo Garcés del equipo a consecuencia de la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA ... por usar «documentación manipulada» para ser convocado con Malasia. El club ha emitido un comunicado en el que detalla que «suspende cautelarmente» al defensa de 26 años, que «no formará parte de la plantilla» hasta que se «resuelva el proceso abierto».

«El club albiazul manifiesta su respeto a las decisiones que adopten los organismos competentes, confiando en que la situación se resuelva en el menor tiempo posible», han apuntado los albiazules. Un paso más en un proceso que arrancó el viernes 26 de septiembre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó al futbolista del Alavés y a otros seis jugadores (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Hector Hevel) con 12 meses de inhabilitación en «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por utilizar, presuntamente, «documentación manipulada» para ser convocados por Malasia y jugar el 10 de junio el choque de clasificación para la Copa Asia ante Vietnam, saldado con goleada (4-0) malaya.

El Alavés, una vez recibida la notificación oficial de la sanción por parte de la FIFA el mediodía del sábado 27 de septiembre, dejó a Facundo Garcés fuera de la convocatoria ante el Mallorca para no incurrir en ningún tipo de alineación indebida. El club destacó su «respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible». Ahora, la entidad vitoriana ha tomado la decisión de suspender al zaguero (aunque ya desde el viernes no podía entrenar, jugar ni ser parte en ninguna actividad del equipo) mientras las partes (Federación de Malasia y jugador) apelan la cesión.

Un «error técnico»

La decisión del Alavés llega escasas horas después de que el secretario general de la FAM, Datuk Noor Azman Hj Rahman, reconociera el domingo «un error técnico en el proceso de envío de los documentos realizados por el personal administrativo», calificando a los siete futbolistas «ciudadanos malayos legítimos». Anteriormente, la Federación explicó que habían «gestionado toda la documentación y los procedimientos relacionados con transparencia y buena fe» y que «la FIFA revisó previamente las cualificaciones de los jugadores y confirmó oficialmente su elegibilidad para representar a Malasia».

«La Asociación de Fútbol de Malasia está esperando la sentencia completa de la FIFA (tenía diez días para presentarla tras la notificación) antes de presentar una apelación de acuerdo con el proceso legal y los recursos existentes», sentenció Datuk Noor Azman Hj Rahman. Ahora, una vez solicitada la misma, recurrirán ante la Comisión de Apelación de la FIFA un castigo que podría dejar a Garcés un año sin jugar.