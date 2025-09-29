El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés, con Malasia.

El Alavés aparta a Facundo Garcés

El club «suspende cautelarmente» al defensa tras la sanción de inhabilitación de 12 meses impuesta por la FIFA

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:15

El Deportivo Alavés ha apartado a Facundo Garcés del equipo a consecuencia de la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA ... por usar «documentación manipulada» para ser convocado con Malasia. El club ha emitido un comunicado en el que detalla que «suspende cautelarmente» al defensa de 26 años, que «no formará parte de la plantilla» hasta que se «resuelva el proceso abierto».

