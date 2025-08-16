Garcés: «Nunca me imaginé jugar con Malasia por mi bisabuelo»

A mediados de abril, Facundo Garcés recibió una llamada de la selección de Malasia. La propuesta era clara: que jugase con ellos en la Copa ... Asia. ¿Cómo podría disputar partidos con ellos siendo argentino? «Por mi bisabuelo. Yo ya sabía cuál era su origen, pero nunca me llegué a imaginar que podría surgir esta posibilidad. Me comentaron que estaban armando un proyecto interesante, algo que me entusiasmo». Sin embargo, dilató su decisión.

Y no porque lo tuviese que meditar, sino porque priorizó la situación del Alavés. «Le puse el freno de mano porque nos estábamos jugando la vida. Estaba centrado y con la energía puesta en el equipo. Les dije que esperasen». Así que después del partido contra el Valladolid, donde sellaron la permanencia, reactivó la maquinaria. «Recuerdo que me crucé con mi representante en el exterior del estadio y le dije que adelante».

Su debut no se hizo esperar. El pasado 10 de junio, Garcés se enfundó la elástica amarilla de la selección de Malasia en el partido contra Vietnam clasificatorio para la Copa Asia. «Formar parte de esta selección es un honor increíble», confesó a la conclusión. El central disputó los 90 minutos de la goleada ante más de 60.000 espectadores.

Fue el comienzo de su aventura con la selección de Malasia. «Me recibieron de gran manera. Todos fueron muy serviciales y muy amables. Ahora tenemos nuevos objetivos por delante», apunta el zaguero, que no se lamenta por cerrar las puertas del combinado argentino. En Malasia se siente un líder. Así lo reconoce el seleccionador, Peter Cklamovski, que se deshizo en elogios hacia él. «Tiene un carácter fuerte. Es un defensor tranquilo, con una gran personalidad y experiencia al más alto nivel».