La Federación de Malasia reconoce un «error técnico» en la inscripción de Garcés

La Federación de Malasia, a través de un comunicado emitido este domingo, se ha pronunciado por primera vez acerca del motivo de la sanción de ... la FIFA a Facundo Garcés. El organismo internacional de fútbol ha inhabilitado al central argentino, y a otros seis futbolistas más, por usar «documentación manipulada» para jugar con la selección malaya. Un castigo de carácter inmediato que hizo que el central argentino se quedase fuera de convocatoria ante el Mallorca. Y ahora la FAM arroja luz sobre el caso.

El escrito, firmado por el secretario general de la FAM, Datuk Noor Azman Hj Rahman, explica que han «identificado un error técnico en el proceso de envío de documentos realizado por el personal administrativo». De hecho, el viernes, tras conocer la sanción de la FIFA, ya apuntaron que «los jugadores involucrados y la propia FAM han actuado con buena fe y total transparencia durante todo el proceso».

El secretario general de la FAM asegura que se están «tomando este asunto muy en serio». Ese mismo viernes la federación malaya anunció que presentará un recurso. Por el momento no han dado ese paso, pero avanzan que será inminente. «La Asociación de Fútbol de Malasia está esperando la sentencia completa de la FIFA -disponen diez días para ello- antes de presentar una apelación de acuerdo con el proceso legal y los recursos existentes».

En su escrito, Datuk Noor Azman Hj Rahman defiende la vinculación entre los futbolistas y el país. «Deseo enfatizar que los actores involucrados en el patrimonio cultural son ciudadanos malayos legítimos».