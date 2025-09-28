El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

La Federación de Malasia reconoce un «error técnico» en la inscripción de Garcés

El secretario general de la FAM defiende que «los actores involucrados en el patrimonio cultural son ciudadanos malayos legítimos»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:35

La Federación de Malasia, a través de un comunicado emitido este domingo, se ha pronunciado por primera vez acerca del motivo de la sanción de ... la FIFA a Facundo Garcés. El organismo internacional de fútbol ha inhabilitado al central argentino, y a otros seis futbolistas más, por usar «documentación manipulada» para jugar con la selección malaya. Un castigo de carácter inmediato que hizo que el central argentino se quedase fuera de convocatoria ante el Mallorca. Y ahora la FAM arroja luz sobre el caso.

