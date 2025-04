Diarra gana puntos para suplir a Abqar en medio de la incertidumbre defensiva

Jon Prada Lunes, 21 de abril 2025, 20:03 Comenta Compartir

El Alavés se presentó en el Pizjuán agobiado tras caer al descenso y tensionado por las ausencias en defensa. La baja para, al menos, el próximo mes de Abqar y los castigos para Sevilla de Mouriño y de Manu Sánchez dibujaron un escenario lleno de incertidumbre. Una situación de emergencia en la que Eduardo Coudet tuvo que tirar de Sedlar y de Garcés, dos futbolistas anclados al banquillo desde su llegada a Mendizorroza.

«Les veo bien. Todos los jugadores que entrenan con nosotros están capacitados para hacerlo de la mejor manera. Les damos la misma importancia y esperemos que puedan hacer un gran partido», avisó el Chacho. Y con ambos en el eje de la zaga y Diarra en el lateral izquierdo, el Alavés fue a la guerra con elSevilla de Caparrós. Un reto para un Sedlar que no jugaba desde hacía cuatro meses, cuando disputó los últimos 10 minutos del empate en Mestalla. Era, hasta el domingo, la única aparición con Coudet en Liga de un futbolista al que su grave lesión en el ligamento cruzado de la pierna izquierda en noviembre de 2023 y el percance muscular que sufrió en otoño no le han permitido tener regularidad física ni futbolística.

Y Garcés, su pareja en Sevilla, apenas sumaba 45 minutos repartidos en tres partidos desde que desembarcó en Ibaia en enero. Todas saliendo del banquillo y un mes atrás. Hacía demasiado que ambos no se vestían de corto. El serbio no era titular desde la derrota (2-0) en Getafe del 28 de septiembre y el argentino, tras un año apartado y sin jugar con Colón, se estrenaba de inicio en Primera División. No estaba en una alineación desde el 1 de diciembre de 2023, cuando fue el capitán de Colón en el partido de desempate que terminó en derrota (1-0) frente a Gimnasia y Esgrima y en descenso a Segunda del conjunto de Santa Fe.

Ampliar

El Chacho se vio obligado a una revolución en su zaga, con dos futbolistas sin apenas ritmo competitivo. Y ambos respondieron mostrando seguridad por alto y contundencia en el corte. Sin embargo, su inactividad hizo que tuvieran algún despiste. Sedlar perdió, junto a Tenaglia, la marca de Peque en el 1-0 del Sevilla. Y Lukebakio pilló desprevenido a Garcés en dos acciones en las que el belga rozó el gol. En ambos Sivera llegó al rescate con sus guantes. En la primera despejó el balón cuando Lukebakio se disponía a encararle. Y después, sacó un remate a bocajarro tirando de reflejos. Dos paradones claves. Un clásico del capitán.

Clave para Coudet

Más allá de Sedlar y Garcés, la otra novedad atrás fue la de Diarra. El maliense se ha alternado con Manu Sánchez en el lateral izquierdo y también ha ocupado el centro de la zaga con el Chacho. De hecho, es el sexto futbolista con más minutos (1.108) en LaLiga con el Alavés desde la llegada del argentino, únicamente superado por 'titularísimos' como Kike García (1.379), Tenaglia (1.343), Abqar (1.336), Vicente (1.322) y Blanco (1.293). Diarra respondió en el lateral.

Ampliar

Desasistido en ocasiones por Aleñá como en el centro del gol de Peque, en el que le hicieron un dos contra uno, el maliense fue creciendo tanto defensiva como ofensivamente con el paso de los minutos. Cerró el lateral izquierdo tirando de físico y tuvo también claridad para subir y dar pases precisos. Aunque se dolió del hombro derecho en la segunda mitad, Diarra pudo terminar el partido con tesón y a buen nivel. A diferencia de otras ocasiones, dio sensación de seguridad. Ganó puntos para relevar a Abqar ante la Real Sociedad el miércoles (21.30 horas) y en adelante. Coudet le ha metido en el once cada vez que Mouriño o el marroquí no han estado. Confía en él.