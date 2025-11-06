El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joaquín Panichelli celebra un gol con el Estrasburgo. AFP

Argentina convoca al exalbiazul Panichelli

El delantero del Estrasburgo compartirá ataque con Julián Álvarez, Messi, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en el amistoso ante Angola

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:15

El inicio de la aventura de Joaquín Panichelli en el Estrasburgo está siendo meteórico. El delantero de 23 años, traspasado este verano por el Deportivo Alavés al conjunto francés por 16,5 millones de euros más variables, es el máximo goleador de la Ligue 1 con 9 goles en 11 jornadas. 10 tantos en 14 partidos entre todos los torneos que le han llevado a ser convocado por primera vez con la selección de Argentina.

Lionel Scaloni ha citado al ex del Alavés para el amistoso que la vigente campeona del mundo y de América disputará en Luanda ante Angola el viernes 14 de noviembre (17.00 horas). Panichelli es parte de una lista en la que compartirá delantera con Leo Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y otro exalbiazul como Giuliano Simeone.

Un premio para un '9' que después de anotar 21 goles en su cesión en el Mirandés en Segunda el curso pasado ha seguido creciendo en la Ligue 1 hasta ser citado por la Albiceleste. Pese a que el Alavés contaba con él para la presente campaña, la potente oferta del Estrasburgo y el deseo expreso del futbolista de fichar por el club francés, de gran poderío económico por sus vínculos con el Chelsea y que busca clasificarse para la próxima Champions, propiciaron la segunda mayor venta de la historia albiazul.

