La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Joaquín Panichelli celebra su gol de chilena con Doué, autor de la asistencia. Efe

Panichelli asombra con un golazo de chilena

El exalbiazul firma un remate acrobático de bellísima factura que permite al Estrasburgo empatar en la Conference ante el Jagiellonia

Iñigo Crespo

Iñigo Crespo

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:11

Joaquín Panichelli está en boca de todos. El delantero argentino parece haberse empeñado en convertirse en uno de los delanteros de moda del fútbol europeo. No sólo por su explosión goleadora en la Ligue 1, donde figura como máximo artillero con siete goles en ocho partidos, dos de ellos ante el todopoderoso PSG, sino porque este jueves ha firmado uno de los goles de la semana. El exjugador del Deportivo Alavés ha ejecutado una preciosa chilena con la que ha marcado el gol del empate del Estrasburgo ante el Jagiellonia polaco en la Conference League.

La acción es de una enorme plasticidad, ya que el ariete caza el centro de Doué a gran altura. En realidad, era la única forma de conectar el remate para dirigirlo hacia la portería. El argentino, que probablemente haya anotado el mejor gol de su carrera o, al menos, en el fútbol de máximo nivel, ha estallado de éxtasis, lo ha festejado con el autor de la asistencia y ha espoleado a sus compañeros en busca de una remontada que finalmente no ha llegado.

Se trata del estreno goleador de Panichelli en competición europea, tras disputar los dos encuentros clasificatorios ante el Brondby y quedarse fuera de la convocatoria en la fase de liga frente al Slovan Bratislava. El ariete acumula ocho dianas en lo que va de campaña entre Liga y la Conference.

De esta forma, Panichelli estira el gran momento de forma que exhibió el pasado curso durante su cesión al Mirandés, en el que marcó 21 tantos en 44 partidos entre la Liga de Segunda y el play off de ascenso a Primera División. Pese a que el Alavés contaba con él para la presente campaña, la oferta del Estrasburgo, de 16,5 millones de euros, y el deseo expreso del futbolista de fichar por el club francés, de gran poderío económico y que busca clasificarse para la próxima Champions, propiciaron la segunda mayor venta de la historia del Alavés.

