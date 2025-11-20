«En el Alavés he vuelto a disfrutar»

La fortaleza física es una de las principales cualidades de Jonny Castro Otto (Vigo, 1994). «Me gustar llegar temprano, trabajar en el gimnasio y cuidarme ... para aguantar los partidos lo mejor posible», reconoce un lateral de hierro que es el futbolista de campo albiazul con más minutos (1.071) en este arranque. El ex del Celta, que se mide este sábado (14.00 horas) por primera vez al equipo del que surgió, se ha transformado en un futbolista capital en el Alavés de Coudet en su regreso a LaLiga. Siempre cumple con nota.

–Después de sólo perderse 8 minutos en 12 jornadas, ¿le ha servido el parón para recuperarse?

–A todos siempre nos viene bien descansar un poco, aliviar las piernas y recargar las pilas. Pero el ritmo se coge con los partidos. Además, después de una derrota –cayeron en Girona (1-0)– parar es complicado. Las dos semanas se nos han hecho largas. Cuando pierdes quieres volver a jugar rápido. Tenemos a toda la plantilla disponible y estamos enfocados en ganar al Celta.

–¿Pensó que iba a jugar tanto cuando llegó en verano?

–No. Siempre llegas con ganas y con la mentalidad de ayudar, ya sea en el campo o fuera. Traté de estar disponible desde el inicio, aunque hay un periodo de adaptación al juego y al ritmo del equipo. Venía de otra Liga –de Grecia– y de otro club –PAOK– y lo más importante es aclimatarse a los compañeros y al estilo.

–¿Cuándo fue la primera vez que pudo fichar por el Alavés?

–Sergio Fernández me contactó en el verano de 2024, hace año y medio. Se intentó hacer, pero el PAOK no me dejó marcharme. En invierno, ya con el Chacho, se volvió a plantear el fichaje pero tampoco pude salir. Al final, se hizo este verano. Por la fuerza que el Alavés realizó en enero pude apretar para firmar en julio.

–¿Fue complicada su etapa en Grecia?

–No a nivel profesional pero sí familiar. Quizás personalmente fue el año y medio más complejo. Hay que adaptarse a todo, pero desde que llegué tenía claro que quería salir, que no era mi sitio y que no estaba cómodo. Pero al final tenía que estar y ser profesional. Después, peleé para irme y pudo darse mi fichaje por el Alavés.

–¿Creyó que el tren de LaLiga había pasado para usted?

–No, para nada. Nunca pensé eso. Tenía 30 años y sabía que me quedaba mucho fútbol por delante. Estaba en Grecia y buscaba una salida. Se dio la oportunidad del Alavés y estuve contento por lo que me transmitió el club y la idea de juego que me planteó el Chacho. Es algo que valoro mucho.

–¿Qué ha supuesto el Alavés para usted?

–Volver a disfrutar.

–Ha jugado de lateral derecho e izquierdo. ¿En qué posición se encuentra más cómodo?

–Siempre contesto de la misma forma. Lo importante es jugar y sumar al equipo. Me encuentro cómodo en ambos lados, aunque quizá un poco más en la derecha.

–Llegó a un equipo en el que había un lateral derecho titular (Tenaglia) que por circunstancias juega siempre de central...

–Cuando firmo y el Chacho habla conmigo lo hago como jugador, no como lateral derecho ni izquierdo. Vengo a jugar, a aportar mi polivalencia al equipo, a trabajar y a dar lo mejor de mí donde se me requiera.

–Curiosamente, las últimas dos jornadas la defensa la han formado cuatro laterales...

–En el fútbol moderno, entre comillas, ya no se habla de posiciones. Es muy difícil decir que un jugador es lateral o central. Lo bueno que tiene esta plantilla es la versatilidad. Es parte de la idea de juego. Tenemos libertad y al Chacho le gusta que nos movamos, que demos apoyo al siguiente jugador para que el que tenga el balón disponga de una salida, dándole muchas opciones.

–Con estas bajas en defensa, ¿cómo han hecho para encajar 11 goles en 12 jornadas?

–Es una cuestión de todo el equipo, del esfuerzo que se hace a diario y luego se transmite en los partidos. Desde Sivera hasta los delanteros todos trabajamos. Es algo colectivo donde nos sentimos cómodos.También nos defendemos con la pelota. Cuando no la tenemos somos un equipo guerrero, que pelea, que defiende lo suyo e intenta construir.

La Premier, un «sueño»

–Una pelea que usted no rehúye gracias a su fortaleza física. De pequeño empezó en el atletismo. ¿Le ayudó en el fútbol?

–Antes sí. Ahora, con el paso de los años, también tengo otras cualidades. Los jóvenes vienen con otras características y los veteranos intentamos adaptarnos y ayudarles a crecer.

–En 2018 fichó por el Atlético pero puso rumbo al Wolverhampton inglés sin llegar a debutar de rojiblanco. ¿Qué recuerda de aquel verano?

–Fue el paso más importante de mi vida. Disfruté mucho en Inglaterra y no me arrepiento para nada de marcharme a los Wolves. Fueron los momentos más felices, deportiva y familiarmente, que he vivido. Mis hijos crecieron allí y tuvimos cinco años increíbles. Lo disfruté como un niño yendo a estadios maravillosos y jugando contra grandes equipos. Mi sueño siempre fue poder competir en la Premier.

–En esa etapa tuvo dos roturas del ligamento cruzado de la rodilla. ¿Cómo se sobrepuso de esas lesiones tan graves?

–Con el trabajo diario y sintiéndome muy apoyado por el Wolverhampton. Lo peor es que después de estas dos lesiones siempre tienes alguna molestia, pero cuando estas fuera sólo estás centrados en trabajar y en volver.

–Jugando en la Premier incluso fue convocado con España...

–Las dos llamadas fueron con Luis Enrique, que estuvo conmigo en el Celta, y conocía tanto a él como a su cuerpo técnico. Disfruté a tope de la experiencia.

–El estilo de Luis Enrique, que también lo tuvo en Vigo con Berizzo, ¿se parece al de Coudet?

–Sí. Al final son entrenadores que exigen mucho sin balón pero que les gusta tenerlo. Lo que más me llamó del Chacho era su idea de juego. Disfruté mucho en el Celta con esos entrenadores y sabía que si ese estilo coincidía aquí también lo iba a hacer. Y así está siendo.

–¿Hasta dónde cree que puede llegar este Alavés?

–No nos podemos poner techo. Tampoco olvidarnos de dónde viene el club y lo que hay detrás. Estamos muy bien, pero no acabamos de dar el paso de coger victorias consecutivas, que es lo que nos haría mejorar mucho. Está todo muy igualado del sexto para abajo. Con dos o tres triunfos seguidos daríamos un salto.

–¿Se marcan algún objetivo de puntos antes de Navidad?

–No. Si podemos lograr los 15, mejor. Lucharemos por todos. Tenemos que ser ambiciosos.