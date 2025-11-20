El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonny posa en Ibaia con una fotografía de Mendizorroza de fondo.

Jonny posa en Ibaia con una fotografía de Mendizorroza de fondo. RAFA GUTIÉRREZ
Jonny Otto | Lateral del Alavés

«En el Alavés he vuelto a disfrutar»

El gallego, que está brillando en su regreso a LaLiga de albiazul, es ambicioso: «Con dos o tres victorias seguidas daríamos un salto»

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La fortaleza física es una de las principales cualidades de Jonny Castro Otto (Vigo, 1994). «Me gustar llegar temprano, trabajar en el gimnasio y cuidarme ... para aguantar los partidos lo mejor posible», reconoce un lateral de hierro que es el futbolista de campo albiazul con más minutos (1.071) en este arranque. El ex del Celta, que se mide este sábado (14.00 horas) por primera vez al equipo del que surgió, se ha transformado en un futbolista capital en el Alavés de Coudet en su regreso a LaLiga. Siempre cumple con nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En el Alavés he vuelto a disfrutar»