Jonny Otto, amigo del fallecido Diogo Jota y con Denis desde alevines
El defensa albiazul reconoce que tiene «ganas» de enfrentarse por primera vez al Celta
Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:10
– El sábado se enfrenta por primera vez al Celta, club en el que jugó 221 partidos y del que es canterano. ¿Cómo afronta este ... encuentro tan especial?
– No lo he pensado mucho. Es la primera vez que me voy a medir al Celta tras mi marcha en 2018 y lo haré con ganas. Simplemente sabiendo que mi equipo y escudo ahora es el Alavés y que queremos los tres puntos. Pasé 14-15 años muy bonitos y tengo muchos amigos del Celta.
– ¿Ha intercambiado algún mensaje con Iago Aspas o alguno de sus excompañeros?
– No. Sólo quedan dos o tres y no he cruzado ningún mensaje. Sí con amigos y familiares.
– En el Alavés hay varios ex del Celta como usted, Coudet, Boyé o un Denis Suárez con el que tiene relación desde hace años...
– Sí. Llegamos los dos en alevines al Celta. Desde ese momento estuvimos juntos hasta que Denis se fue al City. Tenemos muy buena relación y la mantenemos desde hace años. También coincidimos en las categorías inferiores de la selección. Luego, nos cruzamos cuando venía a Balaídos a jugar con el Villarreal o en Inglaterra cuando estuvo en el Arsenal. Siempre estuvimos en contacto. Y antes de fichar por el Alavés le pregunté si iba a acabar viniendo. Tenemos una buena amistad desde niños y es genial que esté con nosotros. Nos aporta mucho.
– En 2017, con elCelta, rozó la final de la Europa League y la de Copa, cuando les eliminó el Alavés en semifinales. ¿Fue su mejor temporada?
– Bueno, quizá sí a nivel de club. Fue una gran campaña en la que llegamos lejos pero no a las finales. Te queda un poco ese amargor por no alcanzar una final e incluso levantar un título, pero hay que quedarse con lo positivo que fue para el Celta.
– Usted tenía una gran relación con Jota, fallecido en verano en un accidente de tráfico...
– Teníamos una gran amistad. Fue importante cuando llegué a Wolverhampton y me ayudó mucho. Cuando nos enteramos no nos lo creíamos. Fue devastador. Y sobre todo su mujer e hijos, que también nos ayudaron mucho en Inglaterra
