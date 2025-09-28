El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Alavés

Un Alavés bajo mínimos en defensa

El entrenador sólo tenía a cinco hombres para armar la zaga y optó por primera vez por Tenaglia y Pacheco como centrales

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:03

Nueva reconstrucción. Y otra vez centrada en la defensa, la parcela más sensible y que se ha convertido en un dolor de muelas para el ... Alavés. Tras las marchas de Abqar, Sedlar, Pica y Mouriño, Facundo Garcés afrontaba la temporada como líder de la zaga. Había ascendido de soldado raso a capitán general. Y con él ahora fuera de combate, el club deberá entregar esos galones a un nuevo hombre, con sólo seis candidatos y un central puro, Jon Pacheco. Esa figura que sea referente para frenar a los rivales. Una brújula que evite que la línea defensiva se desnivele. Un cortafuegos. En definitiva, ese que impida que se repitan acciones como la que supuso el gol del Mallorca.

