Pablo Ibáñez, Boyé y Carlos Vicente.

El Alavés pierde fuelle sin sus futbolistas más aguerridos

El colmillo de los albiazules se reduce sin Carlos Vicente, Pablo Ibáñez y Boyé. Sus duelos ganados cayeron en un 30% ante el Girona y su reacción fue insuficiente

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Eduardo Coudet lleva toda la temporada ensayando para que sus violinistas toquen rock. «Siempre he tenido la intención de que mis equipos sean físicos, pero ... también que traten de jugar bien al fútbol», confesó el entrenador argentino. Sin embargo, el Chacho asumió que es «difícil» lograr la armonía en el juego y «sostener el ritmo durante los 90 minutos». «Los futbolistas combinativos no son tan guerreros en las segundas jugadas y saltando líneas, pero me inclino más por las características que tenemos, por ir a buscar los partidos», explicó el técnico, que puso como ejemplo la primera media hora ante el Espanyol en la que el Alavés fluyó en sus triangulaciones y agobió a su rival con su alta presión.

