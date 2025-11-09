El vestuario del Alavés pide «levantarse y seguir luchando»

Jon Ander Goitia Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Los jugadores del Alavés hicieron autocrítica tras consumarse la derrota frente al Girona. «Lo hemos dejado todo en la segunda parte, pero sí es verdad que hay que ver lo que hemos hecho mal. Sobre todo en la primera parte que hemos regalado. Corregir lo que hemos fallado», reconoció Antonio Blanco, aún en Montilivi. Unas horas más tarde, utilizó las redes sociales para lanzar un mensaje alentador. «Levantarse y a seguir luchando», compartió.

El club también utilizó las redes sociales para levantar el ánimo de la afición. «El glorioso nunca se rinde», compartieron, con una foto del equipo en Montilivi antes del comienzo del partido. Un encuentro que supuso el estreno oficial en liga de Morcillo. «Muy feliz por mi debut. Una experiencia inolvidable. Pero a la vez, triste por no haber conseguido los tres puntos», confesó. Un mensaje al que respondió Denis Suárez: «A la buena gente le pasan cosas buenas siempre».

Eduardo Coudet, visiblemente molesto con la puesta en escena de su equipo en la primera mitad, tomó nota y aprovechará el parón para corregir los errores. «Tenemos 15 días para mejorar, prepararnos y trabajar». Todo antes de retomar la competición el 22 de noviembre ante el Celta en Mendizorroza.

El vestuario se va a este alto en la competición «con una sensación muy mala», como reconoció Tenaglia. La primera mitad fue la que marcó el rumbo del encuentro. «No pudimos encontrar la forma, nos salían muy fácil jugando y lo pagamos. En la segunda mejoramos pero no nos alcanzó para igualarlo».

