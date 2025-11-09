El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El vestuario del Alavés pide «levantarse y seguir luchando»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

Los jugadores del Alavés hicieron autocrítica tras consumarse la derrota frente al Girona. «Lo hemos dejado todo en la segunda parte, pero sí es verdad que hay que ver lo que hemos hecho mal. Sobre todo en la primera parte que hemos regalado. Corregir lo que hemos fallado», reconoció Antonio Blanco, aún en Montilivi. Unas horas más tarde, utilizó las redes sociales para lanzar un mensaje alentador. «Levantarse y a seguir luchando», compartió.

El club también utilizó las redes sociales para levantar el ánimo de la afición. «El glorioso nunca se rinde», compartieron, con una foto del equipo en Montilivi antes del comienzo del partido. Un encuentro que supuso el estreno oficial en liga de Morcillo. «Muy feliz por mi debut. Una experiencia inolvidable. Pero a la vez, triste por no haber conseguido los tres puntos», confesó. Un mensaje al que respondió Denis Suárez: «A la buena gente le pasan cosas buenas siempre».

Eduardo Coudet, visiblemente molesto con la puesta en escena de su equipo en la primera mitad, tomó nota y aprovechará el parón para corregir los errores. «Tenemos 15 días para mejorar, prepararnos y trabajar». Todo antes de retomar la competición el 22 de noviembre ante el Celta en Mendizorroza.

El vestuario se va a este alto en la competición «con una sensación muy mala», como reconoció Tenaglia. La primera mitad fue la que marcó el rumbo del encuentro. «No pudimos encontrar la forma, nos salían muy fácil jugando y lo pagamos. En la segunda mejoramos pero no nos alcanzó para igualarlo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  3. 3

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  4. 4 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  5. 5

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  6. 6

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  9. 9 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  10. 10

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vestuario del Alavés pide «levantarse y seguir luchando»

El vestuario del Alavés pide «levantarse y seguir luchando»