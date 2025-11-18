El Alavés mantiene suspendido a Garcés y fichará un central en enero

La respuesta de la FIFA a la apelación de Facundo Garcés, en la que desestima sin matices el recurso del central del Alavés contra ... su inhabilitación de un año por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de su abuelo y competir con Malasia, no ha variado los planes del club albiazul. El futbolista se encuentra «suspendido de forma cautelar» desde el pasado 29 de septiembre, tres días después de estallar su caso, y, en principio, continuará en esa condición hasta que agote su último recurso ante el TAS, cuyo fallo puede tardar meses, y haya una sentencia firme. En este escenario, la entidad alavesista acudirá al mercado de invierno con la máxima prioridad de fichar un central.

El defensa, de 26 años, trabaja fuera de Ibaia y al margen del equipo desde hace dos meses. Garcés vive esta situación difícil con la misma fortaleza que tuvo cuando fue apartado por Colón durante un año antes de firmar por el Alavés hasta 2028. El zaguero es positivo y mira al TAS para encontrar una solución ante una sanción compleja de revocar por las sentencias de la FIFA, que inciden en que las partidas de nacimiento de los abuelos utilizadas para ser convocados con Malasia fueron «manipuladas o falsificadas».

Garcés prepara, de la mano de Elite Law, una apelación que deberá presentar en las próximas tres semanas ante el tribunal deportivo. Después, dispondrá de otros diez días para fundamentar su recurso. En este proceso podrá solicitar también medidas cautelares que deberían resolverse con rapidez. Si fueran aceptadas, el defensa volvería a competir, aunque el contador de su sanción se pararía, lo que podría dilatar su regreso aún más si el fallo final fuera desfavorable.

Siete partidos fuera

El TAS es la última carta que tiene un Garcés que, si nada cambia, no podrá jugar hasta el 26 de septiembre de 2026. Ya se ha perdido los últimos siete partidos ante Mallorca, Elche, Valencia, Rayo, Getxo, Espanyol y Girona, dejando mermado el eje de una zaga en la que Pacheco es el único central puro y Maras no cuenta.

El club lleva varias semanas rastreando el mercado en busca de un perfil que cubra el centro de una retaguardia en la que Tenaglia y Pacheco son los únicos fijos y que ha llegado a estar formada por cuatro laterales –Parada actuó de zaguero– durante la lesión del navarro en el hombro. Fichar un defensa es el principal movimiento que hará la dirección deportiva en la ventana invernal toda vez que la banda izquierda, una posición que intentó reforzar hasta el final del verano, cuenta con dos efectivos como Abde y Aleñá, a los que Coudet ha dado vuelo en lo que va de curso. Aunque estarán atentos a posibles opciones, el objetivo prioritario es un central.