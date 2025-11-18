El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés, Pacheco y Tenaglia.

El Alavés mantiene suspendido a Garcés y fichará un central en enero

El club prioriza reforzar el eje de la defensa en el mercado de invierno a la espera de la resolución del TAS, que podría dilatarse varios meses

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:07

La respuesta de la FIFA a la apelación de Facundo Garcés, en la que desestima sin matices el recurso del central del Alavés contra ... su inhabilitación de un año por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de su abuelo y competir con Malasia, no ha variado los planes del club albiazul. El futbolista se encuentra «suspendido de forma cautelar» desde el pasado 29 de septiembre, tres días después de estallar su caso, y, en principio, continuará en esa condición hasta que agote su último recurso ante el TAS, cuyo fallo puede tardar meses, y haya una sentencia firme. En este escenario, la entidad alavesista acudirá al mercado de invierno con la máxima prioridad de fichar un central.

