El Alavés mantiene en 40 millones su gasto en personal

El Deportivo Alavés planea gastar durante la temporada 2025-2026 alrededor de 40 millones de euros en personal. En concreto, la entidad albiazul presupuesta ... un total de 40,338,768 euros en esa partida, una cifra algo inferior a la que registran las cuentas al cierre de la pasada campaña, la 2024-2025. Entonces el club destinó para su personal un monto de 42,165,874 euros.

En concreto, el descenso es de un 4,33%. Aunque esa diferencia está motivada, en gran medida, por el despido de Luis García Plaza y su cuerpo técnico el pasado mes de diciembre. El club tuvo que abonar 1,8 millones de euros al entrenador y sus ayudantes, lo que elevó el gasto por encima de las expectativas. El presupuesto presentado por la entidad situaba esa inversión en 39.062.469 euros. Son algo más de tres millones de diferencia.

Cabe destacar que ese montante incluye a la plantilla y cuerpo técnico del equipo masculino, pero también sus homólogos en el conjunto femenino, las Gloriosas, así como personal administrativo que colabora con la plantilla deportiva. Pero son los primeros los que mayor parte de ese gasto concentran. La pasada temporada se destinó a jugadores y técnicos 30.627.694 euros. Ahí se incluye la mencionada indemnización a Luis García y sus ayudantes.

En detalle, 27 millones fueron destinados a la plantilla -algo más de 2,5 millones se destinaron al abono de primas colectivas por objetivos- y poco más de tres a los dos cuerpos técnicos que dirigieron al equipo durante la competición. Esto supone un aumento considerable respecto a la temporada anterior, la 2023-2024. En ella el gasto en plantilla fue de poco más de 20 millones de euros y el de técnicos, de 1,9 millones. El resto de gasto en personal para este curso -plantilla no inscribible en la Liga y también las Gloriosas- se queda en 3,4 millones de euros. También supone un descenso respecto a los 4,8 de hace dos temporadas.

Para la presente temporada, la 2025-2026, el Alavés opta por contener su gasto en personal a una cifra casi idéntica a la del curso pasado si se excluye la indemnización a Luis García. La cifra, eso sí, se encuentra sin desglosar entre el dinero destinado a jugadores del primer equipo, entrenadores y otras categorías.