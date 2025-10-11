El Alavés firma su segundo mejor arranque en Primera División de la última década

El vestuario del Deportivo Alavés sentía que el fútbol desplegado en las primeras siete jornadas no les había dado todos los réditos merecidos. «No hemos ... conseguido la cantidad de puntos que queríamos», lamentó Tenaglia tras perder (3-1) en Son Moix. «Esto es Primera. Ante el Sevilla estuvimos mal pero, en Getafe, nos fuimos con la sensación de que se nos escaparon dos puntos. No era un partido de empatar. Y en Mallorca no era de perder. Tenemos que tratar de corregir los errores que nos están quitando puntos y mejorar en las áreas que podamos», reflexionó Carlos Vicente antes de vencer (3-1) al Elche. Un partido redondo en el que terminaron con todos sus males de un plumazo. «El equipo venía haciendo muchas cosas bien. Sumar un punto de los últimos nueve era injusto», reconoció Eduardo Coudet.

El triunfo del Alavés ante los ilicitanos les disparó hasta los 11 puntos en las primeras ocho jornadas. Una cifra que les permite ser décimos y que es la segunda mejor marca desde que los albiazules iniciaron esta última década en Primera División, en la que han competido en nueve de las últimas diez temporadas en la máxima categoría. Y agrupando las 20 temporadas que acumulan en su centenaria historia en la élite, únicamente tres inicios superan a los puntos conseguidos por el conjunto del Chacho este curso.

En la 2018-19, el bloque entrenado por Abelardo se fue al parón de octubre con 14 unidades y en cuarta posición tras derrotar (1-0) al Real Madrid en Mendizorroza en el último minuto con un gol de cabeza de Manu García. Aquella campaña en la que los albiazules pisaron los puestos europeos con frecuencia la terminaron en undécima posición. A pesar de ello, Manu García, Calleri, Duarte, Pina, Laguardia, Pacheco, Jonny y compañía igualaron el histórico despegue que 18 años antes había firmado el Alavés de Mané. En la temporada 2000-01, culminada con la heroica derrota por gol de oro en la prórroga en la final de la Copa de la UEFA frente al Liverpool, los vitorianos, con leyendas del alavesismo como Javi Moreno, Astudillo, Contra, Tomic, Jordi Cruyff o Karmona, empezaron LaLiga también con 14 puntos y en cuarta posición. Acabaron décimos en la tabla.

10 Puntos Sumó el Alavés en las ocho primeras jornadas de la temporada pasada con Luis García 39 Puntos En 31 partidos de Liga dirigidos acumula Coudet con el conjunto albiazul

Una temporada después, en el curso 2001-02, Mané y la plantilla 'post-Dortmund', con novedades como Rubén Navarro y Coloccini, acumuló 12 puntos en los primeros ocho partidos, ocupando un séptimo puesto que no 'soltaron' en el resto de la campaña, lo que les clasificó por segunda y última vez para la Copa de la UEFA.

Tres registros históricos a los que se ha acercado este curso el Alavés. «Las sensaciones son positivas. Estamos en la mitad de la tabla pero, siendo egoísta, me hubiera gustado llegar con más puntos al parón. Ha habido varios partidos en los que hemos merecido tener mayor premio», confesó Jonny, uno de los artífices de un buen inicio albiazul afianzado en la competitividad.

El Alavés ha estado dentro de todos los partidos. Ninguna de sus derrotas –Betis, Sevilla y Mallorca– ha sido por más de un gol. «Nos patean y generan poco», repite el Chacho, cuyo equipo es el que menos tantos ha encajado de Primera –ocho en ocho jornadas– junto a Villarreal, Osasuna y Betis. Una solidez con la que han conseguido sumar 11 puntos después de un inicio ante rivales con pedigrí europeo –Betis, Atlético y Athletic–. Una fortaleza defensiva que tuvo, por fin, su cara ofensiva frente al Elche. Sus tres goles anotados les llevaron a tener balance positivo (+1). «Lo más difícil en el fútbol es jugar simple. Me gusta que mi equipo haga cosas simples», destacó un Chacho que ha encontrado el equilibrio entre lo «combinativo» y lo «físico» en su juego.

Crecimiento con Coudet

La «idea» que viene «sosteniendo» el Alavés desde la llegada de Coudet a su banquillo el pasado mes de diciembre ha ido modulándose en esta campaña. Sin las estrecheces del descenso, los vitorianos han arriesgado más en su juego y en su presión. Un plan que les ha permitido superar el inicio de las dos últimas temporadas –en cuanto a puntos–, ambas con Luis García en el banquillo del Paseo de Cervantes.

Ampliar

En la campaña 2023-24, la del regreso a Primera tras una temporada en Segunda, los albiazules sumaron siete puntos en los primeros ocho encuentros y acabaron décimos el curso. Y la temporada pasada, acumularon 10 en el inicio de una aventura que terminó conquistando la permanencia en la penúltima jornada en Valladolid, ya con el Chacho al mando de los babazorros.

14 Puntos En 8 jornadas sumados por Abelardo (2018-19) y Mané (2000-01) son el techo albiazul en un inicio en Primera

El argentino lleva 39 puntos en 31 partidos de Liga al frente del Alavés –nueve victorias, doce empates y 10 derrotas–. Tres decenas de choques en los que han marcado y encajado el mismo número de goles (31). Las cuentas les salen a los vitorianos, que viven el parón con tranquilidad y «ambición». «Tenemos los pies en el suelo, pero miramos hacia arriba. Queremos más», avisó Jonny. Suma y sigue.