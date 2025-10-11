El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran el gol de Carlos Vicente al Elche. IGOR MARTÍN

El Alavés firma su segundo mejor arranque en Primera División de la última década

Los 11 puntos que suma el equipo del Chacho en ocho jornadas les permite mirar con «ambición» al resto del curso

Jon Prada

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El vestuario del Deportivo Alavés sentía que el fútbol desplegado en las primeras siete jornadas no les había dado todos los réditos merecidos. «No hemos ... conseguido la cantidad de puntos que queríamos», lamentó Tenaglia tras perder (3-1) en Son Moix. «Esto es Primera. Ante el Sevilla estuvimos mal pero, en Getafe, nos fuimos con la sensación de que se nos escaparon dos puntos. No era un partido de empatar. Y en Mallorca no era de perder. Tenemos que tratar de corregir los errores que nos están quitando puntos y mejorar en las áreas que podamos», reflexionó Carlos Vicente antes de vencer (3-1) al Elche. Un partido redondo en el que terminaron con todos sus males de un plumazo. «El equipo venía haciendo muchas cosas bien. Sumar un punto de los últimos nueve era injusto», reconoció Eduardo Coudet.

