El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonny protege el balón en el partido contra el Athletic. Rafa Gutiérrez
Deportivo Alavés

Jonny Otto corre por todos

El jugador de campo con más minutos del Alavés se asienta gracias a su seguridad y se siente «arropado». «Si falla uno, el de detrás va a estar»

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El jugador de campo que más minutos ha disputado esta temporada con el Deportivo Alavés ni ha marcado ni repartido asistencias. Pero eso no ... le ha hecho falta para convertirse en unas pocas jornadas en una pieza clave del nuevo proyecto del Chacho Coudet. Lo cierto es que Jonny Otto ha encajado a la perfección en los esquemas del entrenador. Ya en su presentación auguró una adaptación rápida por compartir «mentalidad» con el técnico, pero ni siquiera ha precisado de unos encuentros de cortesía para volver a aclimatarse a la competición. «Estoy arropado por un gran club. Cuando tienes buenos jugadores al lado que corren por ti se notan menos los errores. Si falla uno el de atrás va a estar», destacó ayer tras participar en la jornada de puertas abiertas de la escuela del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jonny Otto corre por todos

Jonny Otto corre por todos