Jonny Otto corre por todos

El jugador de campo que más minutos ha disputado esta temporada con el Deportivo Alavés ni ha marcado ni repartido asistencias. Pero eso no ... le ha hecho falta para convertirse en unas pocas jornadas en una pieza clave del nuevo proyecto del Chacho Coudet. Lo cierto es que Jonny Otto ha encajado a la perfección en los esquemas del entrenador. Ya en su presentación auguró una adaptación rápida por compartir «mentalidad» con el técnico, pero ni siquiera ha precisado de unos encuentros de cortesía para volver a aclimatarse a la competición. «Estoy arropado por un gran club. Cuando tienes buenos jugadores al lado que corren por ti se notan menos los errores. Si falla uno el de atrás va a estar», destacó ayer tras participar en la jornada de puertas abiertas de la escuela del club.

Jonny ha disputado 711 de los 720 minutos oficiales posibles en las primeras ocho jornadas de Liga. Solo se ha perdido el tramo final del partido contra el Mallorca, en el que fue uno de los sacrificados para aplicar una estructura más ofensiva en busca del empate. Nada más. El resto de configuraciones siempre han contado con el gallego en el lateral derecho de la defensa. Ni siquiera las molestias sufridas en el partido contra el Atlético le hicieron irse al banquillo. Entonces al Alavés ya no le quedaban cambios y a Jonny le tocó ejercer de improvisado delantero, como pudo, en tareas de presión. Pese a ese notable volumen de minutos apenas ha visto dos tarjetas amarillas y se mantiene lejos de la suspensión.

Bien es cierto que un factor importante a la hora de facilitar su encaje en el equipo ha sido la falta de alternativas en su parcela. Aunque en un primer momento estaba llamado a competir con Tenaglia, la obligación del argentino de jugar en el centro de la defensa le ha situado como única posibilidad en el perfil diestro. Eso, de paso, ha evitado cualquier debate sobre su posición en el campo. Llegó a Vitoria como jugador de gran polivalencia que había ocupado casi por igual las dos bandas, pero no ha tenido oportunidades de probarse en la izquierda. Las obligaciones han mandado y Jonny ha respondido con suma solidez. Aunque él insiste en que no debe relajarse. «Siempre hay competencia, también por la polivalencia. Nadie tiene garantizado su puesto», explicó.

Como en Vigo

Fue en la derecha donde compitió a lo largo de las dos últimas temporadas. En el PAOK encontró destino tras una abrupta salida del Wolverhampton inglés, aunque él mismo reconoció que no había terminado de adaptarse al fútbol griego. Tampoco su familia. Por eso le agradó la opción de jugar en Vitoria, una ciudad «muy familiar». El club ya había intentado ficharle tanto en enero como en el verano de 2024, pero en ambos casos se topó con la resistencia de los gestores helenos.

Ampliar

Ese año y medio en Salónica le sacó del radar. En la periferia europea su nombre perdió cierta vigencia -aunque se mantuvo como un jugador muy utilizado por su entrenador-, lo que generó ciertas dudas cuando el Alavés acometió su fichaje. Quedaba la incertidumbre de cuánto del Jonny que había destacado en Vigo y en la Premier League hasta el punto de ser internacional quedaba aún. Pero a sus 31 años sus piernas y su cabeza se mantienen a pleno rendimiento para la élite continental.

La extenuante pretemporada no terminó de disipar esa incertidumbre, pero los primeros partidos volvieron a confirmar la escasa vigencia del verano en lo que a robustas conclusiones se refiere. Porque Jonny ha regresado donde lo dejó. Aunque llevaba siete años sin competir en la Liga -el Atlético lo fichó en el verano de 2018 pero lo cedió a Inglaterra sin ni siquiera debutar- sigue siendo ese jugador solidísimo, robusto y que con esa seriedad eleva el nivel de una defensa necesitada de jugadores experimentados. Un jugador que también coge confianza para sumar en ataque. Con compañeros algo novatos en la Liga, los casi 200 partidos que el gallego amasa son garantía de éxito. El premio a la seguridad sigilosa.