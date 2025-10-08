El Alavés se crece ante la adversidad y ya es el equipo menos goleado de Primera

El Deportivo Alavés rompió a golear frente al Elche. «Era injusto haber logrado uno de los últimos nueve puntos. Estábamos haciendo muchas cosas bien, pero ... con todo lo que generábamos necesitábamos finalizar más», confesó Eduardo Coudet. Dicho y hecho. La tormenta albiazul de 25 remates y 14 córners que descargó sobre los ilicitanos desembocó en tres goles que sellaron un triunfo (3-1) redondo. Una victoria que tuvo la cara ofensiva de las dianas de Carlos Vicente, Toni Martínez y Lucas Boyé –primer choque de la temporada con tres tantos a favor– y el reverso de una seguridad defensiva que ha convertido al Alavés en uno de los bloques más sólidos de LaLiga.

Los albiazules son el conjunto menos goleado del campeonato con ocho tantos recibidos en ocho jornadas. Un registro de un gol encajado por duelo que únicamente igualan Villarreal, Betis y Osasuna. Los vitorianos, que sólo dejaron su portería a cero en San Mamés (0-1), nunca han perdido por más de una diana. «Siempre competimos», avisa Coudet sobre un equipo que exhibe músculo defensivo siendo el cuarto que menos tiros recibe (26) del torneo. Han blindado a un Sivera que apenas ha hecho 18 paradas. «Nos patean y generan poco», repite un Chacho que ha encontrado el equilibrio a una retaguardia en obras desde el verano.

El Alavés cimentó su permanencia en la solidez de la dupla Mouriño-Garcés, encajando cuatro goles y dejando cinco veces su portería a cero en las últimas nueve jornadas. Sin embargo, la salida del uruguayo rumbo al Villarreal, unida a las bajas de Abqar y Sedlar, hicieron que Coudet tuviera que reformular el eje de su zaga tirando de la polivalencia de los laterales –Tenaglia, Parada y Diarra– ante la falta de centrales. En las primeras cinco jornadas, el argentino se recicló al centro de una retaguardia en la que Garcés era inamovible. Con Jonny como fijo en la banda derecha, las dudas estaban en la izquierda. Parada y Diarra no se asentaron mientras Yusi culminaba, igual que Pacheco, su adaptación.

160 Duelos aéreos con éxito Los vitorianos son líderes de LaLiga en esta estadística por delante de Osasuna (159) y Mallorca (121). 134 Faltas cometidas Los albiazules son los que más del torneo por delante de Sevilla (128) y Real (120).

En Getafe, el central navarro y el lateral marroquí fueron titulares. Tiraron la puerta abajo, aunque la inhabilitación de 12 meses impuesta por la FIFA a Garcés modificó la hoja de ruta que el Chacho tenía para su defensa.

Ante Mallorca y Elche, Tenaglia y Pacheco fueron los centrales albiazules. Una pareja indiscutible desde ahora con Garcés sancionado, Diarra lesionado y Maras fuera de concurso. Las piezas son contadas atrás pero, frente a los ilicitanos, sólo el gol de André Silva rompió el muro de un equipo que fue una roca ante torres como Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. El argentino y el navarro estuvieron rápidos y contundentes en el corte dando empaque a una zaga en la que Jonny y Yusi volaron en los laterales. Una seguridad forjada también en el sudor colectivo.

«Hemos podido sostener el ritmo para neutralizar a un rival que maneja la pelota y eso implica un físico alto», apuntó Coudet poniendo en valor el sacrificio de un Alavés que corre 113 kilómetros grupales por partido, superando los 110 de media de LaLiga. Un dato que les permite reaccionar y robar la pelota con rapidez como reclama el cuerpo técnico. Una labor en la que destacan Jonny (56 recuperaciones) y Blanco (49).

La intensidad impulsa a los vitorianos a ser los líderes en los duelos con éxito (473) y en los envites cuerpo a cuerpo (659), con Pablo Ibáñez (46 y 82) y Carlos Vicente (48 y 80) comandando la batalla sobre el césped. Además, dominan los cielos. Ningún equipo les supera en duelos aéreos ganados (160). Un arte en el que Toni Martínez (40) es el rey. El delantero murciano es también el albiazul con más enfrentamientos con éxito (55). Un ejemplo de la implicación de todo el bloque en la defensa de un Alavés al que Coudet pidió ser más «malvado» en Son Moix. Y los babazorros son los que más faltas realizan de LaLiga (134). Cortocircuitan al rival para iluminar su fútbol.