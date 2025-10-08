El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia y Pacheco celebran el penalti que puso en ventaja al Alavés ante el Elche. IGOR MARTÍN

El Alavés se crece ante la adversidad y ya es el equipo menos goleado de Primera

Los albiazules, con su defensa golpeada por la sanción a Garcés, apenas han encajado ocho tantos en esta Liga

Jon Prada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:16

Comenta

El Deportivo Alavés rompió a golear frente al Elche. «Era injusto haber logrado uno de los últimos nueve puntos. Estábamos haciendo muchas cosas bien, pero ... con todo lo que generábamos necesitábamos finalizar más», confesó Eduardo Coudet. Dicho y hecho. La tormenta albiazul de 25 remates y 14 córners que descargó sobre los ilicitanos desembocó en tres goles que sellaron un triunfo (3-1) redondo. Una victoria que tuvo la cara ofensiva de las dianas de Carlos Vicente, Toni Martínez y Lucas Boyé –primer choque de la temporada con tres tantos a favor– y el reverso de una seguridad defensiva que ha convertido al Alavés en uno de los bloques más sólidos de LaLiga.

