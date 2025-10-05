El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente se marca como objetivo mejorar los cinco goles y cinco asistencias del pasado curso. Igor Aizpuru

Carlos Vicente | Extremo del Alavés

«Sigo siendo el futbolista que tenía que salir a cada partido a ganarse su contrato»

Se siente «adaptado» al fútbol de Coudet, que le «aprieta mucho para mejorar». «Aunque juegue un partidazo, pienso en lo que he hecho mal», asegura

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:27

«Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) no es importante, es importantísimo». Con sólo siete palabras, Eduardo Coudet puso en valor a un extremo que desde su ... llegada al Alavés en 2024 no ha parado de crecer. «Soy ambicioso no por superarme, sino por ayudar al equipo», reconoce un Vicente «feliz» en Vitoria.

