«Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) no es importante, es importantísimo». Con sólo siete palabras, Eduardo Coudet puso en valor a un extremo que desde su ... llegada al Alavés en 2024 no ha parado de crecer. «Soy ambicioso no por superarme, sino por ayudar al equipo», reconoce un Vicente «feliz» en Vitoria.

- Han sumado un punto de nueve. ¿Qué ha cambiado?

- Nada. Esto es Primera. Ante el Sevilla estuvimos mal pero, en Getafe, nos fuimos con la sensación de que se nos escaparon dos puntos. No era un partido de empatar. Y en Mallorca no era de perder. Nos hicieron muy poco. Tenemos que tratar de corregir los errores que nos están quitando puntos y mejorar en las áreas que podamos, que son muchas.

- ¿Qué le falta al equipo para tener algo más de gol?

- Creo que es un poco todo: convencimiento, verticalidad... Jugamos bien al fútbol pero tenemos que ser más verticales, hacer más daño y es algo que hemos trabajado esta semana.

- Meter un registro más a su fútbol combinativo en un equipo con muchos jugadores técnicos...

- No se trata de que unos futbolistas tienen una cosa y otros otra. Es cuestión de encontrar el equilibrio entre la verticalidad y el juego combinativo que quiere el míster. Hemos mejorado mucho en las combinaciones respecto al año pasado, pero tenemos que tratar de no perder esa verticalidad que tenemos. Tampoco debemos volvernos locos por lo que ha pasado en estos tres partidos.

- También ser más «malvados» en defensa, como dijo el Chacho en Son Moix...

- Sí. Quizá nos ha faltado un poco de esa 'maldad' en nuestra área y saber parar las jugadas. Somos un equipo al que generan y disparan poco, pero si esos tiros terminan en gol... Hay que saber gestionar mejor esos momentos y ser más sólidos en defensa.

- ¿Cuánto le ha costado adaptarse al fútbol combinativo?

- Bastante. No por ser combinativo, sino porque cambian más cosas aparte de dar más pases y tener otra idea de juego. El posicionamiento y la interpretación también son importantes. Estoy satisfecho. He sumado y podido aprender un montón del Chacho mientras seguía siendo punzante y dándole a mi equipo mi esencia: ser vertical y generar cosas.

- ¿Qué trabajó más?

- La forma de perfilarme, cómo gestionar la pelota y tener más tranquilidad. Darme un tiempo con el balón. Saber que igual no es esta jugada pero sí la siguiente, gestionando también la paciencia. Soy un jugador vertical y enseguida me gusta ir para arriba. Ahora pienso un poco más. Y defensivamente he tenido que mejorar en varios aspectos que me han servido.

- «El Alavés está volcado a la derecha». ¿Qué opina de esta frase que tanto se repite?

- Creo que no es algo que el equipo haga conscientemente y tiene que ver con las características de los futbolistas. Me gusta ser importante y que el equipo gane, que generemos a través de mí, pero también que seamos equilibrados y podamos ir por los dos lados. Y lo estamos haciendo.

- ¿Siente que la amenaza se multiplica con un extremo como Abde más que con un mediapunta como Aleñá en la izquierda?

- No tengo esa sensación. Abde es un perfil más de extremo pero el rol de cada posición es distinto. Yo hago un poco más de carril, más de toda la banda. No creo que si atacamos más por la izquierda yo esté más libre por la derecha. Depende también del planteamiento de los rivales.

- Desde que llegó al Alavés apenas se ha perdido tres partidos de Liga. ¿Cuál es su secreto?

- Además del entrenamiento y los cuatro días de gimnasio que hago a la semana, lo más importante es que siempre quiero más y tengo la ambición de jugar mejor. Aunque haga un partidazo me voy pensando lo que he hecho mal. Soy muy exigente conmigo mismo y, quizá, esa presión me hace mantener el nivel y ser regular. No lo quiero cambiar. Me ayuda y me hace mejorar.

- A veces, Coudet le da un respiro como sucedió en el descanso en San Mamés...

- Claro. Los jugadores no somos máquinas y pasamos por fases. No hay un futbolista que juegue bien todo el año. Es imposible. Hay que saber gestionar los momentos y saber cuándo apretar y aprovechar las rachas. Tengo mucha confianza con el Chacho, hablamos y él me transmite también lo que piensa. Me ayuda.

- Dijo que es «importantísimo»...

- Aunque lo sé, para mí también es importante ver que el entrenador, de cara al público, confía en mí. Siempre he sentido su confianza. Me aprieta mucho y él me dice que es porque quiere que mejore. Sabe lo que pudo dar al equipo. Estoy superagradecido.

- En poco más de dos años ha pasado de Segunda B a Primera. ¿Le ha hecho esa exigencia dar el salto con más calma?

- Sí. Sigo siendo ese jugador que cada partido tenía que salir a ganarse el contrato del año que viene. Jugar en Primera no es lo mismo que entonces, pero esa mentalidad de currante, de ser ambicioso, de mejorar y de exigirme, a veces demasiado, sigue ahí.

- El curso pasado marcó 5 goles y dio 5 asistencias. Esta Liga lleva 2 tantos. ¿Se ve superando las cifras de la campaña pasada?

- Es el objetivo que me he marcado. Soy muy ambicioso y no por cumplir los objetivos que me pongo, sino porque alcanzarlos ayudará al equipo a conseguir más puntos, que es lo importante.

- Su rendimiento ha hecho que sea un futbolista cotizado. ¿Cómo vivió el final del mercado?

- Normalmente suele haber más revuelo en los medios y en las redes que en mi entorno o en mí. Todos los mercados pasan cosas, hay opciones, ofertas e intereses, pero desde que empezó el verano hasta que acabó fui el que estuvo más tranquilo. Estaba muy seguro, confiado y feliz de estar aquí. En el fútbol nunca digas nunca pero este verano, más allá del revuelo, he estado tranquilo.

- Su contrato acaba en 2027. ¿Han hablado de renovación?

- Los equipos están al tanto de estas situaciones pero, por ahora, tanto el club como yo estamos tranquilos y felices de estar como estamos.

- Se miden hoy (14.00 horas) a un Elche en racha y que está invicto. ¿Cuál es su plan para ganar?

- El Chacho nos está transmitiendo que debemos afrontar todos los partidos como si fuese el mismo rival, tanto si va primero como último. Y más en casa, donde no se nos puede escapar ningún punto. El Elche está en buena dinámica pero igual que el Mallorca venía mal y nos ganó, esperemos hacerlo nosotros.

- A pesar de esta racha, ¿cree que sufrirán menos este curso?

- Sí. El equipo tiene todo para hacer un buen año. La permanencia es el principal objetivo y aquí nadie va a pensar en otra cosa hasta que se consiga, pero estamos convencidos e ilusionados de que va a ser un año tranquilo.