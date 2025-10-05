Carlos Vicente | Extremo del Alavés«Sigo siendo el futbolista que tenía que salir a cada partido a ganarse su contrato»
Se siente «adaptado» al fútbol de Coudet, que le «aprieta mucho para mejorar». «Aunque juegue un partidazo, pienso en lo que he hecho mal», asegura
Domingo, 5 de octubre 2025, 01:27
«Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) no es importante, es importantísimo». Con sólo siete palabras, Eduardo Coudet puso en valor a un extremo que desde su ... llegada al Alavés en 2024 no ha parado de crecer. «Soy ambicioso no por superarme, sino por ayudar al equipo», reconoce un Vicente «feliz» en Vitoria.
- Han sumado un punto de nueve. ¿Qué ha cambiado?
- Nada. Esto es Primera. Ante el Sevilla estuvimos mal pero, en Getafe, nos fuimos con la sensación de que se nos escaparon dos puntos. No era un partido de empatar. Y en Mallorca no era de perder. Nos hicieron muy poco. Tenemos que tratar de corregir los errores que nos están quitando puntos y mejorar en las áreas que podamos, que son muchas.
- ¿Qué le falta al equipo para tener algo más de gol?
- Creo que es un poco todo: convencimiento, verticalidad... Jugamos bien al fútbol pero tenemos que ser más verticales, hacer más daño y es algo que hemos trabajado esta semana.
- Meter un registro más a su fútbol combinativo en un equipo con muchos jugadores técnicos...
- No se trata de que unos futbolistas tienen una cosa y otros otra. Es cuestión de encontrar el equilibrio entre la verticalidad y el juego combinativo que quiere el míster. Hemos mejorado mucho en las combinaciones respecto al año pasado, pero tenemos que tratar de no perder esa verticalidad que tenemos. Tampoco debemos volvernos locos por lo que ha pasado en estos tres partidos.
- También ser más «malvados» en defensa, como dijo el Chacho en Son Moix...
- Sí. Quizá nos ha faltado un poco de esa 'maldad' en nuestra área y saber parar las jugadas. Somos un equipo al que generan y disparan poco, pero si esos tiros terminan en gol... Hay que saber gestionar mejor esos momentos y ser más sólidos en defensa.
- ¿Cuánto le ha costado adaptarse al fútbol combinativo?
- Bastante. No por ser combinativo, sino porque cambian más cosas aparte de dar más pases y tener otra idea de juego. El posicionamiento y la interpretación también son importantes. Estoy satisfecho. He sumado y podido aprender un montón del Chacho mientras seguía siendo punzante y dándole a mi equipo mi esencia: ser vertical y generar cosas.
- ¿Qué trabajó más?
- La forma de perfilarme, cómo gestionar la pelota y tener más tranquilidad. Darme un tiempo con el balón. Saber que igual no es esta jugada pero sí la siguiente, gestionando también la paciencia. Soy un jugador vertical y enseguida me gusta ir para arriba. Ahora pienso un poco más. Y defensivamente he tenido que mejorar en varios aspectos que me han servido.
«Soy un jugador vertical que me gusta ir para arriba, pero ahora tengo más paciencia»
- «El Alavés está volcado a la derecha». ¿Qué opina de esta frase que tanto se repite?
- Creo que no es algo que el equipo haga conscientemente y tiene que ver con las características de los futbolistas. Me gusta ser importante y que el equipo gane, que generemos a través de mí, pero también que seamos equilibrados y podamos ir por los dos lados. Y lo estamos haciendo.
- ¿Siente que la amenaza se multiplica con un extremo como Abde más que con un mediapunta como Aleñá en la izquierda?
- No tengo esa sensación. Abde es un perfil más de extremo pero el rol de cada posición es distinto. Yo hago un poco más de carril, más de toda la banda. No creo que si atacamos más por la izquierda yo esté más libre por la derecha. Depende también del planteamiento de los rivales.
Exigencia
- Desde que llegó al Alavés apenas se ha perdido tres partidos de Liga. ¿Cuál es su secreto?
- Además del entrenamiento y los cuatro días de gimnasio que hago a la semana, lo más importante es que siempre quiero más y tengo la ambición de jugar mejor. Aunque haga un partidazo me voy pensando lo que he hecho mal. Soy muy exigente conmigo mismo y, quizá, esa presión me hace mantener el nivel y ser regular. No lo quiero cambiar. Me ayuda y me hace mejorar.
- A veces, Coudet le da un respiro como sucedió en el descanso en San Mamés...
- Claro. Los jugadores no somos máquinas y pasamos por fases. No hay un futbolista que juegue bien todo el año. Es imposible. Hay que saber gestionar los momentos y saber cuándo apretar y aprovechar las rachas. Tengo mucha confianza con el Chacho, hablamos y él me transmite también lo que piensa. Me ayuda.
«Siempre he sentido su confianza, sabe lo que puedo dar y estoy superagradecido»
- Dijo que es «importantísimo»...
- Aunque lo sé, para mí también es importante ver que el entrenador, de cara al público, confía en mí. Siempre he sentido su confianza. Me aprieta mucho y él me dice que es porque quiere que mejore. Sabe lo que pudo dar al equipo. Estoy superagradecido.
- En poco más de dos años ha pasado de Segunda B a Primera. ¿Le ha hecho esa exigencia dar el salto con más calma?
- Sí. Sigo siendo ese jugador que cada partido tenía que salir a ganarse el contrato del año que viene. Jugar en Primera no es lo mismo que entonces, pero esa mentalidad de currante, de ser ambicioso, de mejorar y de exigirme, a veces demasiado, sigue ahí.
- El curso pasado marcó 5 goles y dio 5 asistencias. Esta Liga lleva 2 tantos. ¿Se ve superando las cifras de la campaña pasada?
- Es el objetivo que me he marcado. Soy muy ambicioso y no por cumplir los objetivos que me pongo, sino porque alcanzarlos ayudará al equipo a conseguir más puntos, que es lo importante.
- Su rendimiento ha hecho que sea un futbolista cotizado. ¿Cómo vivió el final del mercado?
- Normalmente suele haber más revuelo en los medios y en las redes que en mi entorno o en mí. Todos los mercados pasan cosas, hay opciones, ofertas e intereses, pero desde que empezó el verano hasta que acabó fui el que estuvo más tranquilo. Estaba muy seguro, confiado y feliz de estar aquí. En el fútbol nunca digas nunca pero este verano, más allá del revuelo, he estado tranquilo.
«Hubo ofertas e intereses, pero estuve tranquilo, confiado y feliz de seguir en el Alavés»
- Su contrato acaba en 2027. ¿Han hablado de renovación?
- Los equipos están al tanto de estas situaciones pero, por ahora, tanto el club como yo estamos tranquilos y felices de estar como estamos.
- Se miden hoy (14.00 horas) a un Elche en racha y que está invicto. ¿Cuál es su plan para ganar?
- El Chacho nos está transmitiendo que debemos afrontar todos los partidos como si fuese el mismo rival, tanto si va primero como último. Y más en casa, donde no se nos puede escapar ningún punto. El Elche está en buena dinámica pero igual que el Mallorca venía mal y nos ganó, esperemos hacerlo nosotros.
- A pesar de esta racha, ¿cree que sufrirán menos este curso?
- Sí. El equipo tiene todo para hacer un buen año. La permanencia es el principal objetivo y aquí nadie va a pensar en otra cosa hasta que se consiga, pero estamos convencidos e ilusionados de que va a ser un año tranquilo.
«Esperemos que lo de Garcés se resuelva rápido»
- ¿Cómo ha afectado al equipo la sanción a Garcés?
- Nos pilló a todos por sorpresa. Al final, los jugadores tenemos poco conocimiento, pero desde aquí apoyarle, esperar que se resuelva lo antes posible y confiar también en que el club haga las cosas lo mejor posible.
- Coudet dijo que Garcés está tranquilo. ¿Os transmitió lo mismo a vosotros?
- Sí. Dentro de la sorpresa hemos estado tranquilos porque está fuera de nuestro alcance. Tenemos que concentrarnos, intentar evadirnos y transmitirle nuestro apoyo.
- Cursa un doble grado de ADE y Derecho. ¿Cómo lo lleva?
- Me quedan tres asignaturas y ya las he cogido este año. Lo llevo genial, con ganas de acabar.
- ¿Cómo lo compagina con los entrenamientos y partidos?
- Lo principal ha sido que no me ha corrido prisa. Le he podido dedicar el tiempo necesario a cada cosa pero, sobre todo, tenía claro que no lo podía dejar. He sido consciente de que tenía que terminar porque me va a beneficiar, ayudar y hacer crecer como persona. Es un hábito igual que venir a entrenar.
- Un plan para la retirada...
- Siempre había imaginado que podía dedicarme al fútbol, pero tenía más presentes los estudios. Ahora es al revés. La vida da muchas vueltas pero si puedo aprovecharlos tras el fútbol, mejor.
- ¿Tiene tiempo para la NFL?
- Me sobra (sonríe). Me encanta, me fascina y ahí estoy todos los domingos. Este año la NFL viene a Madrid y allí estaré.
- También suele ir al Buesa...
- Me gusta el baloncesto y me encantar ir e identificarme con la ciudad y ser parte de ella apoyando al Baskonia. Contra el Olympiacos me gustó mucho el juego pero fue una pena la derrota. Lo harán bien este año.
- También se le ha visto en la grada con la afición del Murcia apoyando a su hermano David -son gemelos- en el 'play off' de ascenso a Segunda ante el Nástic. ¿Cómo fue aquello?
- Más sencillo de lo que parece. Las entradas que le dieron a mi hermano estaban ahí. Estuve con mi familia y varios amigos y fue una experiencia diferente que me gustó. Estoy acostumbrado a estar en el otro lado y lo disfruté un montón. Se ve todo de otra manera. Siempre que puedo intento ir a ver a mi hermano, aunque fue una pena cómo terminó la eliminatoria.
- Antes estaba hablando de cromos. ¿Los colecciona?
- Todos los años me guardo el mío de todas las colecciones como recuerdo. Cuando me retire me gustará ver cómo salía en los cromos. Los colecciono.
