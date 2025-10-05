El Alavés se aísla del ruido para olvidar su peor semana

Jon Ander Goitia Domingo, 5 de octubre 2025, 01:27 Comenta Compartir

Tras dos semanas sin fútbol, Mendizorra retoma hoy la acción (14.00 horas) con la visita de un exigente Elche que acabó la pasada jornada en puestos Champions. De ahí que Coudet anticipase que será un «partido muy duro». Y razón no le faltaba. El conjunto ilicitano, que cumple 800 partidos en Primera, es, junto al Barcelona, el único equipo de LaLiga invicto –tres victorias y cuatro empates– tras siete jornadas. Una muralla que los albiazules tratarán de derribar para volver a la senda triunfal y pasar página tras su peor semana.

Por un lado, por lo extradeportivo. La sanción de Facundo Garcés ha abierto una colosal grieta en la defensa albiazul. El equipo confía en que la situación se resuelva satisfactoriamente. «Somos optimistas», apuntó Coudet, quien manifestó que el jugador está «tranquilo» a la espera de la resolución a las alegaciones.

Un contratiempo que se suma a los resultados deportivos. Las últimas tres jornadas, enfrascadas en una semana aciaga –derrotas ante el Sevilla y Mallorca y empate contra el Getafe– enfrió el buen arranque liguero de los vitorianos. Pero el técnico argentino insiste en que es la fórmula correcta para cosechar éxitos. «Los últimos días lo hicimos bien pero no nos hemos llevado el premio en relación a lo visto en campo. Tenemos que sostener la idea», apuntó el técnico argentino, que finalmente podrá contar con Toni Martínez y Mariano.

La cuestión es que enfrente tendrá un equipo que apuesta por la misma estrategia. Las espadas chocan. Eduardo Coudet y Eder Sarabia han construido su juego con el control del balón como principal argumento. Los datos de posesión (50,9% y 58,3% de media, respectivamente) reflejan su idea de consolidar primero el camino para no torcer el rumbo hacia la portería rival.