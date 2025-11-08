Coudet, sobre la titularidad de Mariano: «Le veo bien»

A los contratiempos en la defensa se han unido también los problemas en el ataque. Eduardo Coudet ha tenido que mover ficha en la delantera ... para suplir la sensible baja de Lucas Boyé, sancionado tras ser expulsado ante el Espanyol. «Es un jugador importante para nosotros», reconoció en la previa. Su lugar lo ocupará Mariano, que buscará volver a ver puerta. «El gol que marque en Liga con el Alavés será el más especial por todo lo que he pasado», ha confesado en una entrevista con EL CORREO. Una confianza que comparte el Chacho. «Le veo bien», ha reconocido el entrenador argentino en las 'tripas' de Montilivi, a pocos minutos de que comience el Girona-Alavés.

El técnico albiazul volvió a guardar hasta última hora su alineación. Incluso el dibujo que emplearía. Lo viene haciendo en las últimas jornadas. Una dilatada decisión a la que él mismo ha tratado de explicar. «Realmente tengo mucha confianza en el jugador al que le toque jugar. El grupo me lo pone dificil para elegir un once», ha confesado. Desde el inicio de la competición ha remarcado la «competencia» interna que hay en el vestuario. Una 'lucha' que elevado el nivel del grupo y, por tanto, del equipo sobre el verde.

Precisamente, el Alavés es el equipo menos goleado de LaLiga, con el Real Madrid, Atlético y Villarreal. Defender es el primer objetivo. «Es muy importante», ha apuntado Coudet, quien felicita a sus jugadores por custodiar su meta. «Quiere decir que estamos trabajando bien en cuanto a hacer bloque en ofensiva y defensiva». Esa es la mitad del trabajo. «Seguramente a lo que más apuntamos es a ser protagonista del juego, a generar mucho en ataque», ha añadido.

Tras vencer al Espanyol, los albiazules buscarán la segunda victoria consecutiva ante el colista de Primera. Una coyuntura de la que no se fía Coudet. «Es una realidad que no refleja el nivel de entrenador y plantilla del Girona». Ya lo avisó en la previa, el conjunto catalán tiene «una plantilla muy buena. A la vista está la calidad de jugadores que tiene y calidad técnica». Sin quita la vista del rival, centra el foco en ejecutar el plan diseñado. «Vamos a tratar de seguir pensando en nosotros, de repetir cosas que venimos haciendo bien».