Girona-Alavés

Coudet, sobre la titularidad de Mariano: «Le veo bien»

El delantero hispano-dominicano ocupará el lugar de Lucas Boyé, sancionado tras la expulsión ante el Espanyol

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

A los contratiempos en la defensa se han unido también los problemas en el ataque. Eduardo Coudet ha tenido que mover ficha en la delantera ... para suplir la sensible baja de Lucas Boyé, sancionado tras ser expulsado ante el Espanyol. «Es un jugador importante para nosotros», reconoció en la previa. Su lugar lo ocupará Mariano, que buscará volver a ver puerta. «El gol que marque en Liga con el Alavés será el más especial por todo lo que he pasado», ha confesado en una entrevista con EL CORREO. Una confianza que comparte el Chacho. «Le veo bien», ha reconocido el entrenador argentino en las 'tripas' de Montilivi, a pocos minutos de que comience el Girona-Alavés.

