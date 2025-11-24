Toni Martínez y Calebe se alistan para el Camp Nou

El Deportivo Alavés piensa sin miedo en su primera oportunidad de olvidar la decepcionante derrota encajada el sábado contra el Celta en Mendizorroza. Los ... albiazules visitan el sábado el Camp Nou para acometer la escalada de uno de los 'ochomiles' más complicados de Primera. El Barcelona cuenta por victorias sus seis encuentros como local de este curso, el último el pasado fin de semana ante el Athletic (4-0) en su regreso al Camp Nou. Pero para esa cita el Chacho Coudet podrá contar con todos sus futbolistas.

Más allá de la sabida baja a largo plazo del suspendido Facundo Garcés, el técnico argentino no tendrá que prescindir de ningún jugador con el que haya contado en las últimas jornadas. Sin sancionados ni lesionados, tiene en su mano toda la paleta de colores albiazul para intentar sorprender al Barcelona. Entre ellos, Toni Martínez y Calebe. Ambos entrenaron este lunes con normalidad con sus compañeros y, con aún cuatro sesiones de trabajo por delante, llegarán en perfectas condiciones al encuentro.

El nombre de ambos estaba acompañado por un asterisco. El delantero abandonó dolorido el encuentro ante el Celta y el mediapunta ni siquiera pudo integrar la convocatoria por molestias. Pero en ambos casos la precaución ha evitado que sus lesiones pasen a mayores. Martínez recibió tres puntos de sutura en el tobillo izquierdo tras un golpe y también fue cambiado en el 89, pero ya tras el choque mostró optimismo. «Estoy bien. Ha sido una acción fortuita en el último tiro. Es una zona que no me molesta mucho, así que bien», explicó.

Blanco, apercibido

Calebe también está repuesto. Se cayó de la lista de Coudet al final y su hueco en el once lo ocupó Carlos Vicente, aunque ahora regresa para elevar de nuevo la competencia en el extremo diestro. La necesidad de cuidar a un futbolista que ya ha sufrido algunos percances físicos durante este curso primó sobre la posibilidad de arriesgar. Ya repuesto de esas molestias, aspira a ser de la partida en el Camp Nou. Hasta su ausencia contra el club celeste había encadenado dos titulares como un perfil muy del gusto de Coudet.

Otro nombre sobre la mesa es el de Antonio Blanco, aunque por motivos diferentes. El cordobés volvió a disputar el partido completo el sábado en el doble pivote y logró esquivar, de nuevo, la tarjeta amarilla. Lleva ya tres partidos apercibido, con cuatro tarjetas, y así llega al Camp Nou. Un escenario complicado antes de afrontar otros dos encuentros difíciles frente a la Real Sociedad y el Real Madrid, aunque ambos al calor de Mendizorroza.