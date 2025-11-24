El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez, en el momento de recibir el impacto en su pie izquierdo. Rafa Gutiérrez
Deportivo Alavés

Toni Martínez y Calebe se alistan para el Camp Nou

El delantero recibió tres puntos en el tobillo tras el partido del Alavés contra el Celta y el brasileño causó baja por precaución, pero ambos han entrenado este lunes con el grupo

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:07

El Deportivo Alavés piensa sin miedo en su primera oportunidad de olvidar la decepcionante derrota encajada el sábado contra el Celta en Mendizorroza. Los ... albiazules visitan el sábado el Camp Nou para acometer la escalada de uno de los 'ochomiles' más complicados de Primera. El Barcelona cuenta por victorias sus seis encuentros como local de este curso, el último el pasado fin de semana ante el Athletic (4-0) en su regreso al Camp Nou. Pero para esa cita el Chacho Coudet podrá contar con todos sus futbolistas.

