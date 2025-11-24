El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panorámica del Camp Nou en el partido entre el Barcelona y el Athletic.

La afición del Alavés dispondrá de 470 entradas para la visita al reformado Camp Nou

La hinchada albiazul será la primera con presencia 'oficial' en el estadio del Barcelona, todavía en obras y limitado a 45.000 espectadores

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:33

El Deportivo Alavés no estará solo en el Camp Nou. El Barcelona ha facilitado al conjunto albiazul 470 entradas para el partido de este sábado (16.15) en el estadio blaugrana, abierto tras tres años de obras el pasado fin de semana en la goleada (4-0) frente al Athletic.

La afición babazorra será la primera que acuda de manera 'oficial' a un Camp Nou en obras y que sólo puede albergar a 45.000 personas en esta primera fase. En la anterior jornada, el Barça no facilitó entradas visitantes al Athletic, generando una nueva polémica entre los clubes. La junta directiva bilbaína decidió entonces sortear entre los abonados rojiblancos, que tenían intención de viajar a Barcelona, el centenar de invitaciones que estaban destinadas a compromisos publicitarios.

En esta ocasión, la afición del Alavés sí tendra tickets por parte del conjunto catalán para acudir al Camp Nou. Las 470 entradas, que tendrán un precio de 30 euros, serán repartidas de la siguiente forma: 235 para peñistas y compromisos y 235 por sorteo entre los abonados que se inscriban a través de la web de la entidad vitoriana, con plazo hasta este miércoles a las 9.00 horas.

