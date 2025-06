El Alavés apuesta por mantener a Panichelli y espera que Toni Martínez dé un paso al frente

'Kikorro', como denomina con cariño Benavídez a Kike García, dejó ayer de pertenecer a la disciplina del Deportivo Alavés. El club anunció el cantado ... adiós de su mejor delantero de la temporada pasada y, acto seguido, el Espanyol anunció su fichaje. El ariete de Motilla de Palancar se asegura a los 35 años un contrato de dos temporadas más lucrativo que el que le ofrecía la entidad vitoriana para renovar. Sobre el papel, la inquietud que provoca su marcha de cara al futuro es de menor magnitud que la relevancia que ha adquirido durante la campaña. La directiva alavesista considera tener en casa a su mejor sustituto; el fichaje es Joaquín Panichelli.

Pase lo que pase esta noche en Oviedo, con el Mirandés jugándose el ascenso a Primera, la cesión del punta argentino al Mirandés es uno de los mejores préstamos de la historia de Mendizorroza. Más allá de las cifras, 20 goles y 8 asistencias en una categoría que suele primar la seguridad defensiva, su consolidación como referente de un equipo, con un carácter presto a la batalla y un desarrollo físico estupendo, cincelan el perfil ideal para un delantero centro del Alavés. Sus características animan al club a apostar por su permanencia en el equipo de Coudet.

Con un ojo en el mercado La ofensiva por Petkovic se enmarca en previsión de posibles salidas, sin descartar la de Villalibre

Las necesidades deportivas imperan a la hora de dejar a un lado la naturaleza mercantil. Tal y como informó este periódico, el club ha rechazado ya una oferta de algo más de 15 millones procedente del fútbol francés. Hasta la fecha, ha sido la cantidad más alta que ha llegado a las oficinas del Paseo de Cervantes, pero no se descartan más y mayores ofensivas. El termómetro del mercado lo testó ayer el Celta de Vigo. Los gallegos traspasaron a Fer López, atacante de 21 años, solo dos menos que Panichelli, al Wolverhampton a cambio de 25 millones de euros tras apenas 667 minutos en Primera.

La serenidad de la dirección deportiva albiazul que encabeza Sergio Fernández con respecto a la delantera no se debe de forma única al crecimiento del ex de River Plate. Cuando el director deportivo fue preguntado por el discreto papel de los otros dos 'nueves' del equipo, Toni Martínez y Asier Villalibre, resolvió de forma categórica. «El único problema ha sido Kike». Pese que su visibilidad y aportación haya sido escasa, tanto Coudet como la directiva no se muestran descontentos con el rendimiento de los otros dos arietes. Su rol se considera ingrato al jugar con una sola referencia, un esquema que parece que se repetirá con el nuevo curso.

Toni Martínez El murciano, fichado el pasado verano como aspirante a titular, ha estado eclipsado por Kike

«Había que elegir a uno y Kike ha estado por encima. Pero puede que su gran temporada haya venido porque detrás de él había dos jugadores que le han prestado y han generado un clima de competitividad absoluto», argumentó Sergio Fernández. El director deportivo quiso diluir cualquier atisbo de demérito en dos futbolistas que, en temporadas anteriores, sí dieron buenas muestras a las que se aferrarse.

Conscientes siempre de que cualquier plantilla es susceptible de ser mejorada, la negativa de Bruno Petkovic de recalar en Vitoria bien ha podido ser una de las pocas oportunidades que podría precipitar un cambio en la delantera. Descartada la opción del croata, pese a que su fichaje por el Kocaelispor turco aún no se ha cerrado, impera en el seno albiazul el propósito de continuidad. El paso al frente esperado y reclamado a Toni Martínez carga de razones al Alavés para pensar en tener bien cubierto un puesto siempre necesitado de un referente como antes lo fueron Joselu, Calleri o Deyverson.

Contratos difíciles de romper

La excelsa irrupción del murciano de 27 años a su llegada a Vitoria y su compatibilidad con otro delantero diluye la necesidad por incorporar una pieza de calado en la punta de lanza. Su sequía goleadora tras declarar «no me pongo un tope pero quiero ser el máximo goleador de la liga» se encuadra dentro de la lógica falta de confianza de un jugador abocado a la suplencia. Kike se impuso en la lucha por un puesto y desde la llegada de Coudet, Toni solo fue titular en tres partidos. Ante el Espanyol en una doble punta y frente a Las Palmas y Athletic por los problemas físicos del manchego. En total fueron cuatro tantos en mil minutos para un delantero que solo ha logrado dobles dígitos goleadores en dos campañas como profesional. Su contrato hasta 2028, idéntica extensión que el vínculo de Villalibre, impiden poner en entredicho su continuidad.

El caso del 'Búfalo' no es muy distinto. El de Gernika tiene el beneplácito de Mendizorroza, ganado a pulso durante la media temporada del ascenso con sus seis goles decisivos, y en un tramo de la temporada adelantó a Toni en la rotación, pero la falta de minutos le impide mostrar todo lo que puede ofrecer. Su salida tampoco se contempla como opción candente. Si el Alavés consigue aplacar el aluvión de interesados en Panichelli y encontrara una opción de mercado para el 'nueve', solo así se le buscaría un nuevo destino. Pero la entidad firmaría que la salida de Kike fuera el único movimiento de la delantera antes del 31 de agosto. Otra cuestión será la asignación de roles durante el año. Panichelli no arrancará la pretemporada debido a que acabará de competir casi un mes más tarde. Toni y Villalibre deberán aprovechar esa pequeña ventaja.