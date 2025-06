Los vitorianos reciclan 924 toneladas de ropa usada, de las que el 16% se emplean para generar electricidad

Nuria Nuño Viernes, 6 de junio 2025, 11:47 Comenta Compartir

Los vitorianos se deshacen de ingentes cantidades de ropa usada. El año pasado acabaron en los contenedores de reciclaje nada menos que 924 toneladas de prendas usadas. Sin contar con las que terminan en la basura, rotas o son irrecuperables. Es el signo de los tiempos. El consumo de estos productos crece y el ritmo al que el vestuario deja de resultar atractivo o adecuado para sus compradores, también. La cifra incorpora, al menos, una buena noticia: cada vez terminan menos desechos textiles en el vertedero.

El sistema de recogida de ropa de segunda mano, implantado en Vitoria primero en los puntos verdes y después mediante contenedores, sigue ganando adeptos. Un dato: en los últimos cinco años ha aumentado un 18% la cantidad de «fracción textil» reciclada en los depósitos, detalla el Ayuntamiento. En estos momentos, hay 77 contenedores repartidos por las calles de la capital alavesa y los cuatro puntos ubicados en El Boulevard, Decathlon, RPK Vitoria y Michelin. Además de estos lugares, también es posible depositar la ropa que ya no se va a utilizar en garbigunes y parroquias.

Una vez recogida de los depósitos, la empresa Koopera Servicios Ambientales se encarga de clasificar y seleccionar la fracción textil. «Un 62% de las 924 toneladas recolectadas tiene una segunda vida en las tiendas de Koopera en España, así como en sus diferentes proyectos internacionales», detalla Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental. Koopera dispone de cuatro locales en las calles Fueros, Postas, Sáez de Quejana y Simón de Anda.

Otro 22% del total de toneladas recogidas se destina a reciclaje. Es decir, son prendas que por su estado ya no pueden tener una segunda vida y que se destinan a proyectos que aporten soluciones para introducir materiales reciclados de nuevo al mercado. El 16 % restante que no se puede reciclar ni tampoco reutilizar se destina a la generación de electricidad mediante una «combustión controlada» de este residuo textil no aprovechable. «Estos datos son una demostración más de la apuesta del Ayuntamiento y de la ciudadanía por la economía circular, promoviendo la reutilización y el reciclaje; a lo que debemos añadir algo no menos importante como es que todo este proyecto se apoya en una colaboración con entidades sociales, lo que refuerza el impacto positivo del servicio», apostilla Borja.

Proyecto de integración social

La ropa y el material textil sirve para desarrollar una doble función. «Por un lado, le estamos concediendo la posibilidad de que tenga un segundo uso y, por otro, estamos facilitando la integración de las personas en riesgo o en situación de exclusión que trabajan en el proyecto», desgrana el concejal. En este sentido, la Junta de Gobierno celebrada este viernes ha acordado la prórroga del servicio de recogida selectiva, clasificación y retorno del residuo textil, por un importe de 45.000 euros.

Este servicio lo viene prestando la empresa Koopera Servicios Ambientales a través de una licitación pública con el Ayuntamiento de Vitoria. Las fechas de esta nueva prórroga abarcan desde el 20 de diciembre de este año al 19 de diciembre de 2026.