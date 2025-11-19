El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los tres alcaldes en la mesa redonda moderada por el viceconsejero Miguel de los Toyos.

Vitoria tiene el triple de presión demográfica que el resto de Euskadi, lo que tensiona aún más la vivienda

Maider Etxebarria presenta en una mesa redonda de alcaldes vascos su plan de choque de vivienda

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:26

Comenta

Las tres capitales vascas, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, son zonas tensionadas de vivienda. Si se suman los otros nueve municipios vascos que también lo ... son, resulta que más de la mitad de la población de Euskadi habita en algún barrio donde se van a limitar los precios de los nuevos alquileres. Pero en la lucha contra la emergencia habitacional cada urbe tiene sus circunstancias y sus puntos de partida, según han detallado este miércoles los tres alcaldes en una mesa redonda del congreso House Action, liderado por el Departamento vasco de Vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  2. 2

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  3. 3

    Los empleos sin cubrir en Álava alcanzan los 18.000 y vaciarían las listas del paro
  4. 4

    Aemet eleva a naranja el aviso por nevadas este viernes en Álava
  5. 5 Un chorro polar dejará temperaturas bajo cero y nieve en Álava
  6. 6 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9 Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  10. 10

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria tiene el triple de presión demográfica que el resto de Euskadi, lo que tensiona aún más la vivienda

Vitoria tiene el triple de presión demográfica que el resto de Euskadi, lo que tensiona aún más la vivienda