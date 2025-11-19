Vitoria tiene el triple de presión demográfica que el resto de Euskadi, lo que tensiona aún más la vivienda

Las tres capitales vascas, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, son zonas tensionadas de vivienda. Si se suman los otros nueve municipios vascos que también lo ... son, resulta que más de la mitad de la población de Euskadi habita en algún barrio donde se van a limitar los precios de los nuevos alquileres. Pero en la lucha contra la emergencia habitacional cada urbe tiene sus circunstancias y sus puntos de partida, según han detallado este miércoles los tres alcaldes en una mesa redonda del congreso House Action, liderado por el Departamento vasco de Vivienda.

Allí, la regidora vitoriana Maider Etxebarria ha querido dejar claro a sus colegas que aunque Vitoria parte de una situación mejor en cuanto a disponibilidad de suelo es también la más industrial y la que mayor presión demográfica sufre de las tres. La tasa de crecimiento poblacional de los últimos 20 años es del 17,5%, el triple que la de Euskadi, ha señalado. En ese mismo tiempo, buena parte de los vitorianos se han mudado a vivir a los nuevos barrios. Uno de cada cinco –más de 55.000- hacen su vida en Salburua, Zabalgana y Goikolarra, distritos que van a seguir creciendo aún más.

No quiere decir esto que vaya a haber más expansiones. La capital alavesa se prepara para «coser» sus sectores y crecer hacia adentro, ha detallado la alcaldesa, quien ha recordado que ya está en marcha un plan conjunto con el Gobierno vasco para levantar 960 casas de VPO en Salburua y que en breve se firmará otro convenio para otro millar, también de alquiler social, en los nuevos barrios. «La especulación se combate con regulación», dice.

En #HouseAction pude explicar cómo estamos afrontando en #VitoriaGasteiz uno de los retos más complejos: garantizar el acceso a la vivienda 🏘️. Nuestro Plan de Choque avanza con nuevas promociones públicas, rehabilitación intensiva y la aplicación de la zona tensionada para… pic.twitter.com/6yTNibaioR — Maider Etxebarria (@metxebarria_vg) November 19, 2025

Los planes de choque con los que cada ciudad quiere dar respuesta a esta situación contemplan una serie de medidas comunes, como promover casas de VPO de la mano del Gobierno vasco, apostar por la rehabilitación, incentivar la salida al mercado de pisos vacíos mediante el recargo del IBI o el canon o apostar por nuevas fórmulas. Tales como levantar alturas nuevas sobre bloques de VPO ya edificados, dividir pisos grandes en dos o más apartamentos o reconvertir lonjas vacías en moradas. Esta última alternativa es una de las que más interés ha despertado en los últimos meses y en la Vitoria va con más retraso.

Se han creado expectativas desde que el Departamento vasco Vivienda habló de rebajar las condiciones de habitabilidad y dedicar así a pisos del orden de 7.500 locales cerrados en toda Euskadi. En Vitoria unas 2.000 lonjas están cerradas y el nuevo Plan General contempla que algunas, no todas, puedan albergar residentes. Pero no está aprobado aún definitivamente (queda pendiente de una revisión por cuestiones relacionadas con las normas de aviación), lo que hace que la capital alavesa vaya a la zaga frente a Bilbao, que lo regula desde 2008, y Donostia, que contempla esta posibilidad desde 2011.

Pisos en locales de manera puntual

Eso sí, no es la panacea y se aplica con restricciones, como ha indicado en la mesa redonda de alcalde bilbaíno Juan María Aburto. El regidor dijo que se trata de pisos levantados sobre locales que tienen la tipología de «tasados municipales» para evitar la especulación y que no se pueden abrir en zonas inundables, áreas con exceso de ruido o edificios sin iluminación ni ventilación. Jon Insausti agrega que su ciudad, Donostia, se plantea también modificaciones para que sean viviendas tasadas y que se abran en lonjas que llevan «15 o 20 años» cerradas.

Desde que se desarrolló el Plan General de 2003, Vitoria ha permitido pisos en locales de manera puntual en el Casco Viejo, en algunos otros barrios antiguos y para apartamentos dotacionales. La idea ahora es desarrollar una normativa que regule en qué tipo de locales se va a permitir, en qué partes de la ciudad o cuánto tiempo tienen que llevar cerrados.