Una persona en situación de calle se dirige al centro municipal de acogida a pasar la noche Jesús Andrade

Vitoria prepara 24 nuevas camas en Zaramaga para albergar a las personas sin hogar los días de frío

Se sumarán a las 40 del programa 'puertas abiertas' y con el tiempo se creará un recurso estable para urgencias

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

Las temperaturas se van a desplomar esta semana y el frío va a golpear con crudeza a las 233 personas que están en situación de calle en Vitoria, según el último recuento municipal. Para garantizarles un cobijo las noches más gélidas, Política Sociales volverá a activar el programa 'puertas abiertas' que consiste en ampliar en 40 las camas para urgencias del centro municipal de acogida CMAS, del refugio Aterpe y de Los Arquillos. El pasado invierno llegó a haber listas de espera y para intentar que no vuelva a pasar el Ayuntamiento habilita en estos momentos de manera provisional 24 plazas más en un antiguo preescolar del Zaramaga. Este recurso es provisional pero a partir del año que viene se convertirá en un nuevo dispositivo de emergencia para atender a personas sin hogar en situaciones extremas, tal y como figura en el acuerdo presupuestario para 2025 firmado entre el equipo de gobierno del PSE-PNV y EH Bildu.

Así al menos lo ha comunicado este lunes el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, a la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, que se mostró «preocupada» por la inminente llegada del invierno y la falta de noticias sobre el nuevo recurso. También la concejala de Elkarrekin Garbiñe Ruiz se han interesado por la solución que se dará a estas 233 personas de cara a la llegada del crudo invierno.

Vitero, que ve como el Ayuntamiento cuenta con 755.000 euros para el nuevo recurso que este año no se tocarán, considera que «se ha perdido un año. «¿Tenían ese dinero desde enero y van a abrir ahora un infrarrecurso?», criticó. «¿Dónde van a ir estas personas a lavar su ropa? ¿Al Estrada que sólo tenía hasta hace poco una ducha y rota?» . «No cuenten con nosotros para esto. Su falta de honestidad me da pena por las más de 200 personas que están en la calle y que la van a pagar».

Ruiz, partidaria de recuperar el antiguo dispositivo de alojamiento invernal DAI, tambien criticó que la respuesta de este año sean esas 24 camas provisionales. «Necesitamos otro tipo de recursos, eso es como intentar vaciar el océano con un cubo».

