La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: llega el frío intenso a Álava y podrían caer los primeros copos en Vitoria

Tras un inicio de otoño un tanto atípico, con un viento sur que esta última semana ha dejado temperaturas cercanas a los 20 grados en numerosos rincones de Álava, todo apunta a que se avecina un tiempo más acorde a estas fechas. La Aemet ha anticipado algunos detalles del pronóstico de la próxima semana en el que se vislumbra un giro radical: llega el frío intenso al territorio, con más lluvia e incluso podrían caer los primeros copos en Vitoria. La Agencia Española de Meteorología sitúa la cota en 600 metros para el día 20 y la rebaja a 400 de cara al viernes 21. Esa nieve llegaría de la mano de un brusco desplome de las temperaturas; con mínimas de 0 y 2 grados negativos, respectivamente, y valores máximos que, en el caso de la capital alavesa, apenas alcanzarían los 5-7 grados entre el jueves y el próximo sábado.

Este cambio radical se debe a que una masa de aire de latitudes altas, «muy fría», llegará a España en los próximos días. Las temperaturas bajarán progresivamente e incluso puede haber heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán las siguientes jornadas. Las temperaturas serán «bajas» para esta época del año, «propias del invierno», apostilla la Aemet.

Para los tres primeros días de la semana, la Agencia Estatal de Meteorología concreta esa progresiva caída del mercurio. Aunque este lunes podría registrarse una máxima de unos 13-14 grados, el martes la máxima no superará en la ciudad los 9 grados y la mínima se quedaría el miércoles en apenas 1.

Lluvia el lunes

Euskalmet, por su parte, concreta que en la madrugada del lunes, y durante las primeras horas del día, el viento soplará del oeste-suroeste, pero irá «perdiendo fuerza» y en las horas centrales se fijará de componente norte. En el cielo, las nubes irán ganando terreno hasta quedar cubierto, especifica la Agencia Vasca de Meteorología. Durante la mañana empezarán a producirse chubascos en el litoral vasco, que se irán extendiendo hacia el interior de Euskadi, sobre todo, a partir del mediodía. Con el cambio de viento, refrescará de forma notable, con máximas que se quedarán por debajo de los 15 grados en Álava.

El martes será una jornada más fría pero «más seca» que la anterior. De madrugada y durante las primeras horas del día podría llover en algunos puntos de la mitad norte del País Vasco, aunque durante buena parte de la jornada se espera un tiempo seco, con nubes y apertura de algunos claros. El viento soplará del nordeste y el ambiente será fresco; las temperaturas máximas se quedarán por debajo de los 10 grados.