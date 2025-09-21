Vitoria marcha por la memoria Cientos de personas se suman este domingo a la XII Marcha Solidaria Green de EL CORREO en el Día Mundial del Alzhéimer

Borja Mallo Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:50 | Actualizado 11:42h.

Vitoria se ha vestido las zapatillas este domingo para afrontar un paseo por la memoria. Desde La Florida hasta Olárizu, y vuelta en un recorrido circular de 10 kilómetros, cientos de caminantes se han sumado a la XII Marcha Solidaria Green de EL CORREO, apoyada por Laboral Kutxa, Aena y El Corte Inglés. Justo en el Día Mundial del Alzhéimer, toda la recaudación económica de este año será para apoyar a Afaraba, la asociación que cuida en Álava de quienes sufren esta enfermedad y otro tipo de demencias y que también realiza un trabajo de apoyo fundamental.

En esta edición de la caminata se ha superado el millar de inscripciones, las últimas realizadas apenas unos minutos antes de que diera comienzo la cita. Finalmente la lluvia ha respetado a pesar de la mañana gris. Entre los participantes hay muchos veteranos que no se pierden una edición, pero también grupos para los que esta era su primera vez. No han faltado la alcaldesa Maider Etxebarria ni la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Nerea Melgosa además de otras autoridades del territorio. A todos les une la filosofía solidaria del paseo.

«Nos asusta esta enfermedad porque sus tentáculos trastocan de mil maneras diferentes las vidas de cuantos alcanza». Miguel Ángel Echevarría, presidente de Afaraba, define así el alzhéimer, la enfermedad que le arrebató a su mujer Charo hace ahora seis años y con la que convivió más de una década. En Álava hay cerca de 7.000 personas diagnosticadas, pero Echevarría incide en que el impacto va mucho más allá. «Desde Afaraba solemos decir que es una enfermedad que viven en Álava 50.000 personas, porque también tenemos en cuenta el círculo más cercano».

Antes del comienzo de la actividad, muchos han sido los caminantes que han inmortalizado el día en una foto para el recuerdo. Entre ellas, veteranas de las marchas de EL CORREO como Juani Amado, Menchu Gamarra y María Luisa Alonso, que se apuntan «desde el primer año para ser solidarias y con la motivación de dar un paseo porque nos gusta mucho andar y somos muy montañeras».

En esta ocasión, muchos de los participantes se han sumado porque entre sus familiares cuentan con un enfermo de alzhéimer. Como es el caso de Asier Gallego y Ana Belén Jiménez, acompañados de sus hijas Delia y Noa que han optado por el patinete: «Este tipo de eventos están muy bien para recaudar fondos y también para dar visibilidad».

La familia al completo

Desde Mondragón, varias integrantes de la asociación de alzhéimer de Gipuzkoa se han desplazado hasta Vitoria «invitadas por nuestras compañeras de Afaraba». Inés Murillo, Mariane Milán, Loli del Pozo, Elvira Murillo y Reyes Merino destacan «la labor cuidadora de las familias» y aplauden «esta visibilidad y apoyo que es muy importante para quiene estamos apoyando a los enfermos».

El espectro de edad es amplio en la Marcha Green de EL CORREO. Personas mayores, familias y también jóvenes que se vuelcan con la solidaridad en este día. Como las veinteañeras Hiart Nevado, Sara Bardeci y Alba Martín. «Vimos el cartel del anuncio y nos hemos animado a venir y participar de esta jornada de ayuda a Afaraba», destacan las tres amigas.

Para ellas es la primera vez, pero para otros es una tradición. Como la familia compuesta por Blanca Etxazarra, Cristina Etxazarra, Unai Ruiz de Azua, Amparo Ogueta y Luis Etxazarra. «Abuela, hijos y nieto», destaca Amparo. «Mientras aguante el cuerpo, sobre todo el mío, vendremos todos los años porque nos gusta colaborar con esta causa solidaria», relata.

Y no falta tampoco algún grupo multitudinario. Conchi López de Etxezarreta, acompañada de su perro Siva, Ever García, Denny Hernández, Míriam Herrera, Nancy Giraldo, Jerónimo Echavarría, Janet García, Nery Florez, Isabel Ángel, Camila Arias, Paula Parada y Deisy Castañeda se han vestido sus ropas deportivas después de que la voz se hiciese correr por su grupo de wasap. La mayoría de ellas proceden de Colombia y apenas llevan 2 o 3 años en Vitoria, pero han querido sumarse a esta marcha «para dar visibilidad a esta enfermedad que nos puede tocar a todos y colaborar en la investigación».

Al finalizar la marcha de este domingo, la organización ofrecerá avituallamiento saludable, talleres infantiles, una sesión de fitness y la posibilidad de degustar talos. Arabako Taloak se encargará de reponer fuerzas de manera deliciosa y solidaria, ya que parte de la recaudación también irá dirigida a Afaraba.