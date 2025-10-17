El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un joven juega con su perro en el parque de Judimendi. Igor Martín

Vitoria estudiará la creación de un espacio para despedir a las mascotas fallecidas

En el municipio no hay ningún espacio público para facilitar el enterramiento de los animales de compañía

B. Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:48

Vitoria estudiará la creación de un lugar donde despedir y dar sepultura a las mascotas fallecidas. Aunque se habla de «un espacio público para el ... recuerdo y despedida de los animales de compañía fallecidos», la referencia real es a una ubicación en la que se pueda enterrar a los animales o poder incinerarlos a modo de cementerio, según explica el texto aprobado por los grupos municipales PSE, PNV y Elkarrekin.

