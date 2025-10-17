Vitoria estudiará la creación de un espacio para despedir a las mascotas fallecidas

Vitoria estudiará la creación de un lugar donde despedir y dar sepultura a las mascotas fallecidas. Aunque se habla de «un espacio público para el ... recuerdo y despedida de los animales de compañía fallecidos», la referencia real es a una ubicación en la que se pueda enterrar a los animales o poder incinerarlos a modo de cementerio, según explica el texto aprobado por los grupos municipales PSE, PNV y Elkarrekin.

Así, el Ayuntamiento empezará por estudiar y valorar la «idoneidad de parcelas municipales» que pueden ser utilizadas como espacio de despedida de estos animales, así como «el modelo de gestión más adecuado, el encaje normativo y sanitario, así como las implicaciones económicas y sociales del proyecto». Una idea que ha partido del grupo municipal Elkarrekin.

La cifra de animales de compañía presentes en los hogares en Vitoria ha ido en aumento en los últimos años. Según los datos oficiales son 36.430 los perros censados y más de 2.200 los gatos, aunque en el caso de los felinos las cifras reales son mucho más elevadas porque la mayoría no están registrados.

El fallecimiento de estos animales supone un trance duro para muchas personas con un proceso emocional de duelo que viene acompañado de gran tristeza y que, en ocasiones, deriva en depresiones. Como paso conveniente para vivir y cerrar esos procesos de duelo, se recomienda realizar despedidas de los animales y el enterramiento o incineración de sus cuerpos.

Según la legislación vigente, está prohibido el entierro de animales en lugares no autorizados, por lo que la mayoría de personas optan por la incineración gestionada por clínicas veterinarias o, a enviar los restos a crematorios especializados.

En Álava no existe ningún recinto público singular para la despedida de animales de compañía, si bien es cierto que hay uno proyectado en el municipio de Zigoitia. Vitoria estudiará ahora la creación de un nuevo espacio público para que quienes tienen mascotas puedan despedirse de ellas cuando fallezcan.