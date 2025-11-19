Vitoria entra en el 'ranking' mundial de las ciudades donde más se utiliza la bicicleta Es la primera de España que ingresa en el Top 30, donde rivaliza con urbes como Estocolmo o Múnich

Saioa Echeazarra Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

Vitoria, capital de la bicicleta. El municipio ha ingresado en el ranking internacional de las ciudades más avanzadas del mundo en movilidad ciclista, el Copenhagenize Index 2025. La 'green', que se posiciona en el puesto 27 de las 144 urbes evaluadas y preseleccionadas, y que de hecho se cuela en el 'top 30', se convierte en la primera ciudad de España en aparecer en el listado.

Dentro de este informe que lideran Utretch (Países Bajos), Copenaghen (Dinamarca) y Ghent (Bélgica), Vitoria figura cerca de referentes internacionales como Estocolmo (26) o Múnich (17). Y además supera en la clasificación a urbes de enorme peso como Vancouver (30), Bruselas (32), Londres (33), Manchester (34), Barcelona (42) o Glasgow (46).

Ampliar El 'ranking' Copenhagenize Index 2025.

El documento subraya que Vitoria forma parte del grupo de ciudades que están impulsando una transformación sostenida, combinando infraestructura, seguridad, servicios, planificación y participación ciudadana, señala el Ayuntamiento de Vitoria, que ha anunciado el reconocimiento este miércoles.

Una distinción que el Consistorio agradece la ciudadanía; «es suyo». «La cultura ciclista, la conciencia ambiental y la voluntad de moverse de manera más saludable han hecho posible que hoy estemos entre las mejores ciudades del mundo en movilidad ciclista», ha aplaudido la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

8 millones de ciclistas en la Avenida

El elevado volumen de vitorianos que se mueven a pedales se refleja en puntos como el bicicarril de la Avenida de Gasteiz, cuya estación de medición registra este año 873.542 usos, cerca de tres mil al día, según datos ofrecidos en comisión municipal por la responsable municipal del PNV en respuesta a Elkarrekin Podemos. Estos números suponen que «evitamos que pasen 2.000 coches diarios» por esta gran arteria de circulación, y «dejamos de emitir 156 toneladas de CO2 al año», ha destacado la edil jeltzale.

En los últimos cursos los datos de aforador experimentan una evolución «positiva». Desde el 2018, cuando se instaló el dispositivo, hasta este año, han pasado por ese emplazamiento más de 8 millones de ciclistas. El ingreso en este reconocido ranking constituye «un impulso importante a la estrategia de movilidad sostenible que llevamos años desarrollando en la ciudad».

La red de bicicarriles de la capital prosigue su expansión por diferentes zonas, mientras el sistema de aparcamientos seguros de la red VG Biziz acumula «más personas inscritas, más usos y más infraestructuras». A esto se sumará «pronto» el nuevo sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas, que «reforzará aún más» este tipo de movilidad.