Operarios trabajan en la retirada de una bajante de asbestos en Vitoria. Rafa Gutiérrez

Vitoria se da dos años de plazo para disponer de un plan preliminar de retirada del amianto

El Ayuntamiento trabaja a contrarreloj para gestionar su fibrocemento en 2028 y asegura que Gárdelegi no es una opción para almacenarlo. «Se depositará en otros lugares fuera del territorio»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:06

Vitoria confía en contar con un plan preliminar para la retirada del amianto de sus edificios en dos años, después de que en 2023 ... iniciara los trámites para tener listo un inventario de todo el fibrocemento que queda en la ciudad. Son los plazos que ahora estima el Gabinete Etxebarria tras anunciar en mayo de 2024 una versión inicial de ese censo que calcula que «cerca de un 10% de inmuebles» de la capital alavesa pueden estar afectados, también que la mayoría estaría ubicado en la zona industrial y que habría 40 edificios municipales que pueden contener esta sustancia.

