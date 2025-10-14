Vitoria debatirá retirar las pancartas que hagan «apología del terrorismo»

«Lo que vemos en las calles importa. Ha llegado el momento de que esto se deje de normalizar, no quiero que vuelva a suceder ... en mi ciudad». Con este planteamiento, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo, presentará el viernes en el pleno municipal una propuesta para que el Consistorio sea responsable de «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, que exijan beneficios penitenciarios o que denigren a las víctimas (de ETA)». En su iniciativa también solicitará que el Gobierno local «retire» todos estos carteles y que «identifique y multe a los autores».

Se trata de una iniciativa «muy similar» a la que el Partido Popular de San Sebastián defendió recientemente en este Ayuntamiento de Donostia, y que resultó aprobada en la mayoría de sus puntos con el apoyo de PNV y PSE. Llega además después de una tensa sesión vivida el viernes en el Parlamento vasco, cuando la parlamentaria popular Laura Garrido afeó a la consejera de Justicia, la socialista María Jesús San José, por no imponer sanciones. «No hay seguridad jurídica» para hacerlo, respondió esta.

En agosto, después de las últimas fiestas de la Virgen Blanca, PSE y PNV protagonizaron un encontronazo por este tema. A la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), le molestó que el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), afirmase que existe «tolerancia» durante las fiestas con la colocación de carteles y pancartas que ensalzan a ETA y a los etarras presos.

Iñaki García Calvo, portavoz Pedirá que se «identifique y se multe a los autores» de los carteles

Calificó estas palabras de «no muy afortunadas» y las achacó a un supuesto «desconocimiento» del jeltzale. «La tolerancia ha sido cero. Cada mañana, los servicios de limpieza han retirado metros, metros y metros de pancartas en un trabajo de horas y con una vigilancia policial», dijo entonces Etxebarria.

En este contexto, el portavoz del PP de Vitoria confía en que la iniciativa donostiarra también pueda salir adelante aquí. «Los jóvenes merecen ejemplos de convivencia, no de división. Es hora de acabar con todo esto», proclamó García Calvo.

Para el PP, cada año –en especial en las fiestas de la ciudad y en las de los barrios– existe «impunidad» con esta cartelería. Y se detuvo en el recinto de txosnas, donde hace unos años llegó a aparecer un mural gigantesco con un guardia civil, en referencia a una agente que se había quitado la vida en la Comandancia de Sansomendi.

«¿Hasta cuándo?»

«En una sociedad democrática esto no se puede tomar como algo normal que se repite todos los años. Yo tengo claro que el futuro de mi ciudad no está en esas pancartas. Y ya es hora de acabar con esta impunidad», insistió García Calvo. «El Ayuntamiento tiene que impedir que se exhiban esos carteles en la Plaza de la Virgen Blanca el día del Chupinazo y en las txosnas, y tiene que multar a sus autores. Los jóvenes merecen saber que la violencia nunca fue el camino y nunca lo será. Me gustaría que no volviese a suceder».

Respecto al úlimo Chupinazo, la Fundación Fernando Buesa ya señaló que «de nuevo vimos pancartas por los presos de ETA. Los de siempre siguen ocupando y acaparando el espacio público con mensajes que impiden la convivencia y la memoria de las víctimas del terrorismo. ¿Hasta cuándo?». En este sentido, Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) también lamentó la «pasividad total de las instituciones públicas y de una parte de la sociedad» ante la «exaltación pública» a favor de ETA en las fiestas.