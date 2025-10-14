El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pancartas exhibidas en la plaza de la Virgen Blanca durante la bajada de Celedón. Blanca Castillo

Vitoria debatirá retirar las pancartas que hagan «apología del terrorismo»

El PP presentará el viernes una propuesta para «impedir» la colocación de mensajes ofensivos para las víctimas de ETA

David González

David González

Martes, 14 de octubre 2025, 00:21

Comenta

«Lo que vemos en las calles importa. Ha llegado el momento de que esto se deje de normalizar, no quiero que vuelva a suceder ... en mi ciudad». Con este planteamiento, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo, presentará el viernes en el pleno municipal una propuesta para que el Consistorio sea responsable de «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, que exijan beneficios penitenciarios o que denigren a las víctimas (de ETA)». En su iniciativa también solicitará que el Gobierno local «retire» todos estos carteles y que «identifique y multe a los autores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  3. 3 ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria
  4. 4

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  5. 5

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  6. 6 ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  9. 9

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  10. 10

    Una batalla campal entre Falange y radicales deja 40 heridos y 19 detenidos en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria debatirá retirar las pancartas que hagan «apología del terrorismo»

Vitoria debatirá retirar las pancartas que hagan «apología del terrorismo»