Vitoria condena sin Bildu y Elkarrekin los «graves» disturbios entre Falange y radicales PSE, PNV y PP apoyan un texto de repulsa que los morados no firman porque «elude desaprobar la presencia de la agrupación fascista». Los soberanistas insisten en mostrar su «rechazo»

24 horas después de que radicales de izquierda y miembros de Falange se enfrentaran entre sí y contra la Ertzaintza con motivo de una concentración de los falangistas por el 12 de octubre y ocasionaran numerosos daños en Vitoria, los portavoces del PSE, PNV y PP en el Ayuntamiento de la capital alavesa han firmado un texto de condena a esos «graves incidentes». El documento, que recuerda que los disturbios provocaron «daños en el mobiliario urbano, agresiones a agentes de la Ertzaintza y situaciones de riesgo para la ciudadanía», no ha sido firmado, sin embargo, ni por EH Bildu ni por Elkarrekin Podemos.

La declaración institucional señala que «la violencia nunca es el camino ni una forma legítima de expresión política» e indica que «hechos como los vividos ayer nos retrotraen a un pasado que esta sociedad no quiere ni acepta». También muestra su «apoyo y reconocimiento» a la Ertzaintza y la Policía Local por su «labor profesional y responsable desarrollada durante los incidentes» y califica de «esencial» su actuación para «garantizar la seguridad ciudadana» y «restablecer el orden público». En este sentido, el Consistorio «traslada su solidaridad y deseo de pronta recuperación a las personas heridas».

El posicionamiento realizado por el Gobierno local PSE-PNV junto al PP recoge asimismo «su voluntad de colaborar con las autoridades competentes para que los responsables de los destrozos y agresiones respondan ante la justicia». «Los daños provocados al patrimonio urbano son un perjuicio que pagamos entre todos los vecinos y vecinas y no pueden quedar impunes», han subrayado los grupos políticos.

Tras la reunión en el Ayuntamiento, la coalición morada ha matizado en un comunicado que si bien manifiesta su «condena y rechazo y sin fisuras», no ha decidido apoyar el texto conjunto porque «elude desaprobar explícita y contundentemente la presencia de la agrupación fascista». Una referencia, a juicio de Elkarrekin, «absolutamente necesaria e ineludible y que debería encabezar ese documento de condena».

El grupo municipal EH Bildu en Vitoria, por su parte, hizo público ayer un comunicado en el que «rechaza» la concentración fascista, «que nunca debiera haber recibido autorización, así como los incidentes producidos como consecuencia de ella».