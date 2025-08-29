Vitoria adapta sus señales turísticas a personas invidentes

Vitoria da un paso más en su propósito de ser una ciudad accesible para todos los turistas. Si el pasado junio se estrenó una silla ... tipo joëlette para que las personas con movilidad reducida puedan visitar cada rincón del Casco Medieval –incluso los caños–, lo que se va a hacer ahora es adaptar parte de las señales turísticas para personas con discapacidad visual y cognitiva. El Ayuntamiento invertirá 70.000 euros en esta iniciativa que está en fase de contratación y a la que se han presentado tres ofertas.

Mediante un sistema «íntegramente digital» los turistas podrán recorrer a pie «con mayor autonomía y seguridad» distintas rutas del centro de la ciudad y sus alrededores. En concreto se adaptará la señalética de once rutas que suman un total de 80 kilómetros peatonales. Se trata de las rutas del paseo de La Senda, el Casco Medieval y el Anillo Verde, donde se incluyen los recorridos del Jardín Botánico de Olárizu, la balsa de Betoño, el bosque de Armentia o el parque de Salburua, entre otros. En cada uno de los itinerarios se colocará un soporte de señalización accesible que incluirá un código QR para descargar una aplicación móvil en la que estará disponible la información locutada.

Las locuciones sobre cada una de las rutas estarán disponibles al menos en cuatro idiomas: español, euskera, inglés y francés. Ofrecerán a los visitantes información sobre el trazado y los puntos de interés a lo largo del recorrido además de avisos sobre posibles riesgos o puntos negros durante el paseo. La descripción también incluirá la longitud de la ruta, el tiempo aproximado para cubrirla o su dificultad.

«Queremos avanzar en la accesibilidad universal y contribuir a mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas con discapacidad visual y cognitiva que visiten la ciudad», sostiene la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares. «De esta manera facilitamos su orientación e información al mismo tiempo que ponemos en valor nuestros recursos turísticos aumentando la calidad del destino», añade.

La aplicación móvil necesaria para hacer uso de este recurso será accesible y gratuita, disponible para dispositivos Android e IOS y adaptada para personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Los contenidos se alojarán además en un servidor web para que puedan ser consultados en cualquier momento sin que sea necesario tener cobertura móvil.

Esta iniciativa forma parte de la tercera fase de un proyecto más ambicioso de señalización turística inteligente en el Casco Histórico y el Anillo Verde que cuenta con financiación procedente de los fondos europeos NextGeneration. En periodos anteriores se han colocado placas interpretativas en la muralla o en los palacios de Montehermoso y Villa Suso.