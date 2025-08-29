El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las rutas turísticas vitorianas se adaptarán también para su comprensión por invidentes. Blanca Castillo

Vitoria adapta sus señales turísticas a personas invidentes

Una aplicación móvil locutará información sobre once rutas por el Anillo Verde, La Senda y la 'almendra' también para visitantes con discapacidad cognitiva

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Vitoria

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

Vitoria da un paso más en su propósito de ser una ciudad accesible para todos los turistas. Si el pasado junio se estrenó una silla ... tipo joëlette para que las personas con movilidad reducida puedan visitar cada rincón del Casco Medieval –incluso los caños–, lo que se va a hacer ahora es adaptar parte de las señales turísticas para personas con discapacidad visual y cognitiva. El Ayuntamiento invertirá 70.000 euros en esta iniciativa que está en fase de contratación y a la que se han presentado tres ofertas.

