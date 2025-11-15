El transporte foral y el tranvía mantendrán los descuentos en 2026 y Tuvisa lo estudia

Alavabus, el transporte comarcal, el tranvía y los cercanías de Renfe seguirán manteniendo en 2026 los descuentos actuales de los que disfrutan los usuarios, al ... menos una parte. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno vasco han garantizado que seguirán aportando su porcentaje actual, es decir el 20% de la rebaja, independientemente de la decisión que tome el Gobierno central en Madrid. El Ayuntamiento de Vitoria, en cambio, es más cauteloso y no confirma el paso que dará Tuvisa.

Actualmente los ciudadanos se benefician de unos descuentos de entre el 40 y el 67% en el transporte público, a los que cada administración contribuye con una proporción. El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha venido apoyando estas políticas desde el final de la pandemia, pero el 31 de diciembre vencen las bonificaciones y aún no ha movido ficha para 2026. Las instituciones locales están a la espera de lo que ocurra en Madrid, pero algunas ya han hecho un llamamiento a la tranquilidad asegurando que los usuarios no perderán en ningún caso todos los beneficios a partir del 1 de enero. Lo que está claro es que todas mantendrán la gratuidad para menores de 12 años. Cabe recordar que gracias a estas rebajas tanto los autobuses como el tranvía batieron récords de viajeros en 2024.

Por partes. En el caso de la Diputación Foral de Álava en 2026 aplicará una rebaja del 20% a los títulos personalizados de transporte. Esto afecta tanto a Alavabus (las líneas forales de autobuses interurbanos) como a la red de autocares comarcal, que conecta los pequeños núcleos rurales del territorio con sus poblaciones de referencia. A esto se suma la línea que une Vitoria con Bilbao, gestionada por La Unión. El proyecto de presupuestos presentado esta semana «recoge el compromiso asumido en la última reunión de la Autoridad de Transportes de Euskadi y que responde, además a los acuerdos parlamentarios suscritos por los socios de gobierno», trasladan fuentes del departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.

En su contexto 67% de descuento pueden llegar a conseguir en Alavabus y el transporte comarcal los usuarios con BAT personalizada. Las bonificaciones son de hasta el 50% con tarjetas anónimas.

Gratuidad para menores de 12 años Los menores de 12 años seguirán viajando gratis en 2026 tanto en Alavabus y el transporte comarcal como en el tranvía, cercanías de Renfe y Tuvisa. Independientemente de lo que se decida en Madrid.

17,8 millones de usos se registraron en Tuvisa en 2024, fue récord histórico gracias a los descuentos. También alcanzaron cifras récord los usuarios del tranvía y de Alavabus.

A partir de ahí, en el caso de que el Gobierno de España dé continuidad a la cofinanciación «adoptaremos las medidas correspondientes para aplicarlas a nuestros servicios», añaden las mismas fuentes. Actualmente hay bonificaciones progresivas de hasta el 67% para usuarios con la BAT personalizada y de hasta el 50% con tarjetas anónimas. La institución foral aporta un 20% a ese total y es lo que mantendrá.

A esto se suma la gratuidad para los viajeros menores de 12 años, que está garantizada para el próximo año. «Es una medida estructural que se implantó el 1 de enero de 2025 y que va a continuar como en vigor para fomentar el uso del transporte público entre las nuevas generaciones y aliviar la economía de las familias alavesas», trasladan desde el área dirigida por el socialista Jon Nogales. Tanto Alavabus como el transporte comarcal alcanzaron sus mejores cifras de usuarios el año pasado y en el primer semestre de este 2025 el número de viajeros volvió a crecer un 13,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

«El Departamento siempre ha apostado decididamente por las bonificaciones a veces sintiendo soledad política» Susana García Chueca Consejera de Movilidad

El discurso del Gobierno vasco para ese futuro inminente es similar al de la Diputación. El Departamento de Movilidad Sostenible ha adquirido el compromiso de aplicar «un 20% de descuento en los títulos de transporte personalizados y los abonos de los servicios de transporte público» a partir de enero de 2026, una medida que –como en el caso anterior– se mantendrá incluso aunque el Ministerio de Transportes opte por no financiar su actual 20%. En este caso afecta al tranvía de Vitoria y a los cercanías de Renfe. Las bonificaciones al transporte fueron del 50% desde septiembre de 2022 hasta junio de 2025, mientras que desde el pasado julio se limitan al 40%, la mitad aportada por el Gobierno central y la otra mitad por el Ejecutivo autonómico.

«El Departamento de Movilidad Sostenible siempre ha apostado decididamente por las bonificaciones, a veces sintiendo una cierta soledad política», trasladó ayer la consejera Susana García Chueca al ser preguntada por esta cuestión. Si en Madrid se decide prorrogar las ayudas «adoptaremos las medidas pertinentes, que hasta ahora han sido adherirnos a esas bonificaciones», añadió.

Sin certezas en Vitoria

Según información aportada por la propia consejera, de septiembre de 2022 a junio de 2025, los usuarios de transportes dependientes del Gobierno vasco se ahorraron 53,2 millones gracias a estas medidas. Si ponemos el foco en los usos, 2024 fue un año de récord para el tranvía de Vitoria. Los descuentos y el nuevo ramal de Salburua permitieron alcanzar casi 11 millones de viajes, lo que supone un 20,68% más que en el ejercicio anterior.

Y ¿qué ocurrirá con los urbanos de Vitoria? En este caso todavía no hay ninguna certeza. Fuentes del área de Movilidad del Ayuntamiento trasladan que se está a la espera de las decisiones que se adopten en Madrid para que Tuvisa mueva ficha. No está confirmado que el Consistorio vaya a mantener su parte proporcional (un 10%) de los descuentos actuales. Las mismas fuentes aclaran que en cualquier caso la decisión final se adoptará en una junta extraordinaria de Tuvisa en la que están representados todos los grupos políticos.

«La gratuidad para menores de 12 años está garantizada para fomentar el uso y aliviar la economía de las familias alavesas» Diputación Foral de Álava Departamento de Movilidad

Hace unos días, la concejala jeltzale y presidenta de la empresa municipal de autobuses Izaskun Reyes, argumentó durante una comisión que el presupuesto para el próximo año todavía está «en fase de definición» y que es necesario esperar a lo que diga el Ministerio.

Lo único que está claro es que en los autobuses urbanos seguirán garantizando el viaje gratis para menores de 12 años, al igual que sucederá en el transporte foral y en el dependiente del Gobierno vasco. Queda en el aire qué pasara con los menores de 15. Tuvisa cerró 2024 con cifras históricas de personas transportadas: un total de 17.807.179 usos, que suponen un aumento de más de 1,2 millones de viajes respecto al balance final de 2023.