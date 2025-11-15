El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskotren seguirá manteniendo la rebaja de al menos el 20% el próximo año. Jesús Andrade.

El transporte foral y el tranvía mantendrán los descuentos en 2026 y Tuvisa lo estudia

La Diputación alavesa y el Gobierno vasco garantizan el 20% de la rebaja al margen de la decisión que tome el Ministerio a partir del 31 de diciembre

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:42

Alavabus, el transporte comarcal, el tranvía y los cercanías de Renfe seguirán manteniendo en 2026 los descuentos actuales de los que disfrutan los usuarios, al ... menos una parte. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno vasco han garantizado que seguirán aportando su porcentaje actual, es decir el 20% de la rebaja, independientemente de la decisión que tome el Gobierno central en Madrid. El Ayuntamiento de Vitoria, en cambio, es más cauteloso y no confirma el paso que dará Tuvisa.

