El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Carlos Márquez, de la ONCE, junto a Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco. A. Peláez

Los tranvías de Vitoria adaptan sus suelos para los pasajeros con baja visión

Se instalarán en los convoyes unas marcas en relieve que facilitan el tránsito hacia los asientos reservados para personas con discapacidad y las puertas de salida

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Los tranvías de Vitoria y Bilbao contarán en los próximos meses con un suelo podotáctil que facilite los viajes a las personas con ... baja visión. El prototipo se ha presentado este viernes en la capital vizcaína y en su diseño han colaborado miembros de asociaciones como la ONCE e Itxaropena. Se trata de unas marcas en relieve que señalan el camino hacia los asientos reservados para pasajeros con discapacidad y hacia las salidas de la unidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asaltan un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  2. 2 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  3. 3

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  4. 4

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  5. 5 Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria
  6. 6 Así quedan el tráfico y los accesos en Los Herrán tras las obras
  7. 7

    Francia se mete de lleno en la batalla por controlar la Intermodal de Júndiz
  8. 8 Álava pone a prueba su sistema de emergencias
  9. 9

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  10. 10 Las pioneras de Fournier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los tranvías de Vitoria adaptan sus suelos para los pasajeros con baja visión

Los tranvías de Vitoria adaptan sus suelos para los pasajeros con baja visión