Miles de alumnos se quedaron sin servicio de autobús en el arranque del curso 2023/24. Adobe

Competencia pide multas de hasta 100.000 euros por el boicot al transporte escolar en 2023

35 empresas se enfrentan a ser sancionadas por presuntamente ponerse de acuerdo y dejar desierta la licitación para cubrir los trayectos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:40

La Autoridad Vasca de la Competencia propone multar con hasta 100.000 euros a las empresas que se negaron a prestar el servicio de transporte escolar en los colegios públicos ... vascos en septiembre de 2023. El organismo considera acreditado que hubo 35 compañías que «boicotearon» la licitación para cubrir las rutas escolares al ponerse de acuerdo para dejar desierto el concurso. También exonera a otras 18 y a siete asociaciones profesionales.

