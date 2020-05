Solo seis bares de Vitoria tienen autorizada por el momento la extensión de sus terrazas Los bares que amplíen su terraza deben cumplir medidas de seguridad, accesibilidad y convivencia con el resto de locales y viviendas. / J. ANDRADE Otros cuatro negocios hosteleros están en trámites con el Ayuntamiento para duplicar la superficie para sus mesas exteriores SAIOA ECHEAZARRA Jueves, 14 mayo 2020, 00:12

Los locales hosteleros que abren en esta fase de desescalada pueden ocupar el doble de espacio para instalar sus terrazas, medida que anunció la pasada semana el Ayuntamiento tras la llamada de socorro del sector ante las restrictivas condiciones para subir la persiana desde el pasado lunes. Los números, hasta la fecha, reflejan una tímida respuesta, dado que de los 601 establecimientos con licencia de velador y 45 con permiso de instalación de cerramientos temporales que hay en Vitoria, solo 6 cuentan con el visto bueno municipal para duplicar el espacio de sus terrazas, al tiempo que otros 4 están en trámites para dicha extensión. En total, apenas diez solicitudes. Así lo reflejan los datos que aportó ayer la concejala de Espacio Público, Amaia Barredo (PNV), en respuesta al grupo del PP, cuyo edil Alfredo Iturricha culpó de esa pobre cifra a la «mala gestión» del Gabinete Urtaran.

El popular censuró el «descontento y la incertidumbre» que vive el sector hostelero, al que el Gobierno local «ha dado la espalda». «Tienen que trabajar conjuntamente para que puedan abrir y no forzarles a cerrar ante la improvisación y las trabas de su gobierno», lamentó en referencia a esos negocios que optaron que echar el cierre ante las aglomeraciones sin control registradas desde el lunes. Barredo argumentó que la cifra de 6 extensiones no es mala ya que muchos locales han cuestionado su apertura esta semana por el mal tiempo y según vayan pasando los días «se irán sumando más». «Toda la hostelería no puede abrir porque económicamente no le compensa», señaló, agregando que los establecimientos «nos han agradecido» la medida para poder duplicar su espacio para sillas y mesas exteriores. Barredo recordó que su departamento trabajó la semana pasada con las principales organizaciones hosteleras para fijar criterios que permitan favorecer la reactivación económica en la capital.

A fin de facilitar la interpretación de la norma y que las aperturas se realicen en condiciones de seguridad sanitaria tanto para clientes como para responsables de los negocios, «se ha elaborado junto a la Policía Local un documento con preguntas y respuestas», añadió la responsable municipal, recordando que el Consistorio intensificará la vigilancia con el objeto de que se cumpla la norma de mantener 2 metros de distancia entre las mesas.

Semáforos y aparcabicis

En lo que respecta a las medidas para favorecer el distanciamiento en la vía pública, Iturricha advirtió que con el cambio en la regulación semafórica, al dejarlos en ámbar, se ha eliminado la sonoridad para invidentes. La responsable de Espacio Público trasladó que se dará solución y explicó que los ciclos semafóricos son más cortos, como en fines de semana, para agilizar los tránsitos.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos reclamaron «escuchar» tanto a asociaciones como a la propia oposición para actuaciones de fomento de los desplazamientos a pie y en bici y el plan para extender la peatonalización. A preguntas de Óscar Fernández, (Elkarrekin Podemos), Barredo indicó que está prevista a instalación de 75 aparcabicis en varios puntos de la capital, y reservan una segunda remesa para cuando abran los centros cívicos.