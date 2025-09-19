El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cotizada madrileña quiere instalar otros 103.000 paneles en Burgos Antonio López

Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia

La promotora madrileña usará el polémico tendido para verter la energía producida por 100.000 paneles situados en las Merindades

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:27

La compañía de energías renovables Solaria vuelve a incorporar proyectos a su polémica línea de alta tensión para volcar en el Puerto de Bilbao la ... energía producida en tres plantas solares de Álava. La compañía anunció la semana pasada al Ministerio su intención de incorporar a las instalaciones vinculadas a este tendido una planta de 50 megavatios ubicada en las Merindades burgalesas.

