Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia

La compañía de energías renovables Solaria vuelve a incorporar proyectos a su polémica línea de alta tensión para volcar en el Puerto de Bilbao la ... energía producida en tres plantas solares de Álava. La compañía anunció la semana pasada al Ministerio su intención de incorporar a las instalaciones vinculadas a este tendido una planta de 50 megavatios ubicada en las Merindades burgalesas.

Zierbena Solar 20 es el nombre del proyecto que este viernes también se ha publicado en el boletín oficial alavés. Un complejo de gran tamaño que ocupará 128 hectáreas en la provincia vecina pero que para vertir su energía se desplazaría hasta Valdegovía. Así se enchufaría a la autopista eléctrica que quiere construir entre Álava y Bizkaia para evacuar la producción de sus placas solares.

En el caso concreto de este proyecto, Solaria planea instalar un total de 103.432 paneles en la provincia vecina. Esa producción eléctrica se desplazaría hasta Valdegovía a través de una línea «aéreo-subterránea» entre las Merindades burgalesas y el municipio alavés. Desde allí ya quedaría completar el recorrido con el tendido que tiene proyectado Solaria.

Su plan inicial era hacer una línea de más de 100 kilómetros, pero para sortear los vetos que ya habían puesto las diputaciones alavesa y vizcaína, la cotizada ha estirado el trazado a 124,5 kilómetros. En su nuevo plan irían soterrados 29,8 kilómetros mientras que otros 94 irían al aire libre. Sólo con esos tramos bajo tierra el proyecto se ha encarecido en 50 millones de euros, pasando de los 47 proyectados inicialmente a 97.

Si prospera, la línea de alta tensión será de utilidad para 22 centrales ubicadas en Álava y dos en Burgos: la anunciada hoy y 'Santurce Solar 1', otro proyecto de 50 megavatios ubicado en Treviño, en La Puebla de Arganzón.