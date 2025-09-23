El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La furgoneta VIDOC también permitirá la actualización de claves del DNI. Yvonne Iturgaiz

El servicio itinerante de expedición de DNI llega a Álava

La furgoneta ofrecerá su primer servicio en Nanclares de la Oca el próximo 6 de octubre

Ania Ibañez

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:00

El servicio itinerante de expedición de DNI y pasaportes de la Policía Nacional arrancará en Álava el próximo 6 de octubre en Nanclares de la ... Oca. Este martes se ha presentado el vehículo que se utilizará para dar este servicio. Denominado VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), esta furgoneta policial ofrece la posibilidad de realizar tanto el DNI como el pasaporte en municipios alejados de las capitales, de pequeño y mediano tamaño.

