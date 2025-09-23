El servicio itinerante de expedición de DNI llega a Álava

El servicio itinerante de expedición de DNI y pasaportes de la Policía Nacional arrancará en Álava el próximo 6 de octubre en Nanclares de la ... Oca. Este martes se ha presentado el vehículo que se utilizará para dar este servicio. Denominado VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), esta furgoneta policial ofrece la posibilidad de realizar tanto el DNI como el pasaporte en municipios alejados de las capitales, de pequeño y mediano tamaño.

Tras la exitosa experiencia llevada a cabo en numerosas localidades de Bizkaia, el Jefe Superior de Policía, Jesús Herranz, está convencido de que la demanda en Álava también será alta, donde municipios como Amurrio, Laguardia y Zambrana ya han mostrado interés. Ha explicado también que la furgoneta «permite la actualización de las claves del DNI en el Puesto de Actualización de Documentación (PAD)». En definitiva, este servicio «es como una oficina del DNI más».

Servicio «cercano»

Herranz ha explicado que «las citas no las hacen los particulares» si no que se llevarán a cabo a través del Ayuntamiento del municipio «en coordinación con nosotros». Una vez acordada la fecha, la VIDOC se trasladará a la localidad y el Ayuntamiento remitirá un anuncio a los vecinos con la fecha y hora de la cita. «No exigimos mucho, sólo que se pueda aparcar en una zona accesible del pueblo y que tenga una serie de características como la toma de electricidad, que los ciudadanos puedan estar a cubierto y que haya aseos cercanos para los policías».

El Jefe Superior de Policía ha remarcado que la puesta en marcha de este servicio «es un avance importante». Por su parte, Marisol Garmendia, delegada del Gobierno en Euskadi, ha expresado su deseo de que «muchos municipios alaveses se sumen». Ha descrito el recurso como «cercano y eficaz» y ha subrayado que «pone a la ciudadanía vasca en el centro de nuestra acción política y social».