Acceso principal a la comisaría de la Policía Nacional en la calle Oñate, en Salburua. Igor Martín

Extranjeros

Cuando no saber dónde está Vitoria te cuesta la nacionalización

Tras 11 años de pleitos, la Audiencia Nacional deniega la ciudadanía española a un magrebí que no supo situar la capital alavesa. Ahora hay que acertar 15 de 25 preguntas

David González

David González

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:08

«Esa vía de recurso ya está cerrada. Mi cliente tendrá que pedir la nacionalización desde cero». Habla Juan Gabriel Mojica, último abogado del que ... posiblemente sea el solicitante del pasaporte español más longevo en la historia reciente. Su patrocinado, un marroquí con residencia legal desde 2004, pidió naturalizarse el 27 de octubre de 2014. Transcurridos once años de pulso con la administración, su caso ha llegado a una vía muerta con la negativa definitiva de la Justicia. No caben más recursos.

