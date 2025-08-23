Cuando no saber dónde está Vitoria te cuesta la nacionalización

«Esa vía de recurso ya está cerrada. Mi cliente tendrá que pedir la nacionalización desde cero». Habla Juan Gabriel Mojica, último abogado del que ... posiblemente sea el solicitante del pasaporte español más longevo en la historia reciente. Su patrocinado, un marroquí con residencia legal desde 2004, pidió naturalizarse el 27 de octubre de 2014. Transcurridos once años de pulso con la administración, su caso ha llegado a una vía muerta con la negativa definitiva de la Justicia. No caben más recursos.

Pese a estar en situación legal, carecer de delitos o detenciones en su historial, contar con empleo estable y crear una familia en Barcelona, este hombre nacido en 1983 no pasó hace once años la –entonces– prueba definitiva. En aquella época había que entrevistarse con algún responsable del Registro Civil y afrontar cara a cara un cuestionario muy abierto. Falló la mayoría. La primera, no supo situar Vitoria en ninguna comunidad autónoma.

También erró con Albacete y Teruel. Identificó a Miguel Indurain con un «escritor» y calló cuando le interpelaron por el compañero de andanzas de Don Quijote. Pese a acumular en aquel momento más de una década en España, su examinador determinó un conocimiento «deficiente» del castellano y que no se hallaba «suficientemente integrado».

El rechazado acudió a la Justicia ordinaria y, aunque parezca increíble, su caso se ha estirado de una instancia a otra hasta ahora. Quizá por cabezonería o porque alguno de los sucesivos abogados no buscó la solución más lógica: retirarse y empezar de cero.

Desde aquel primer intento, el proceso de naturalización ha cambiado de forma sustancial. Ahora hay más aspirantes y, por ende, más aprobados. En Álava, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2.326 extranjeros regulares obtuvieron la nacionalidad española el año pasado. En el conjunto del país, la cifra ascendió a 252.476 aptos. Por cierto, los plazos de residencia para aspirar a la nacionalidad española van desde el año –casados con algún autóctono–, dos años –Latinoamérica, Andorra, Filipinas, Portugual, Guinea Ecuatorial y sefardíes–, y hasta la década –para la mayoría de países–.

Ninguno de estos 2.326 nuevos alaveses se vio con funcionarios para un cara a cara. En la actualidad deben superar un par de pruebas tuteladas por el Instituto Cervantes, con un coste de unos 200 euros. La primera es de idiomas. Se afronta en Bilbao y los hispanoparlantes quedan exentos.

En el colegio Urkide

En las instalaciones del colegio Urkide se desarrolla el examen más trascendental. El test de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) exige acertar 15 preguntas de 25 sobre «legislación, cultura, historia o sociedad». En cada una hay tres opciones y sólo una es válida.

El truco es que salen de un grupo de 300 cuestiones que pueden memorizarse. Bien lo sabe Isa, colombiana vecina de Lakuabizkarra. «Pasé un mes estudiando a todas horas las posibles preguntas. Con las que tenía dudas consultaba a mi chico, que es vitoriano. Acerté todas y a la primera».

Algunas preguntas del test para la ciudadanía española Cuántas religiones oficiales hay en España? España es un país laico. No hay religión oficial.

¿Cuál es la mision del instituto Etxepare? Difundir el euskera y la cultura vasca.

¿Quién puede ser rey en España? Tanto un hombre como una mujer.

El secretario general de Cáritas diocesana de Vitoria, Ramón Ibeas, aclara que este sistema –implantado justo un año después de la petición inicial del magrebí que encabeza esta noticia– «nos permite a las ONG planificar planes para que la gente puede formarse única y exclusivamente preparando ese examen». Aunque «los latinos lo tienen más fácil», su mente se detiene en «una familia de cinco refugiados sirios de los que cuatro han aprobado».

«Si te lo preparas resulta súperfácil», completa el abogado especializado Antonio Llavador. Pero este letrado alavés añade que «lo más importante sigue siendo tener una conducta intachable y carecer de antecedentes». Esa línea roja se mantiene año tras año.