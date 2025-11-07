Ryanair plantea crecer un 17% en Vitoria si Aena congela sus tasas

El aeropuerto de Vitoria tiene la posibilidad de incrementar más su oferta de vuelos regulares de la mano de Ryanair. En concreto, la aerolínea había ... planteado «un aumento de plazas del 17%» a Aena. Unas proyecciones que le trasladaron el pasado año con «no uno sino dos planes» a nivel nacional pero que no se han materializado por el contexto de «tasas poco competitivas» que mantienen a la aerolínea en 'guerra' con el gestor aeroportuario.

Así lo explica a EL CORREO Alejandra Ruiz, portavoz de la compañía en España, que reprocha que «a día de hoy seguimos sin respuesta» a su proposición. El aumento para Foronda se traduciría «en nuevos destinos y mayores frecuencias», unas rutas que la responsable no entra a concretar. «Un 17% es considerable, habría mucho margen para explorar el añadir nuevos destinos tanto nacionales como internacionales», remarca. La subida incluso «podría ser mayor».

Hay que recordar que el desencuentro entre la firma irlandesa y Aena ha derivado en fuertes recortes (1,8 millones de asientos) y la eliminación de bases en distintos aeropuertos regionales españoles. Por ahora Vitoria ha esquivado gran parte del tijeretazo y se han suprimido 2.000 plazas este invierno, un 2% del total de la oferta de la aerolínea. Pero la compañía ha vuelto a anunciar un nuevo recorte de otro millón de plazas para el verano. Esta política obedece «exclusivamente a un escenario de pérdida de competitividad de estos aeropuertos regionales con respecto a otros países donde están reduciendo los costes de acceso, tasas o eliminando impuestos a la aviación».

Apoyo a la transferencia

La responsable reitera su «llamamiento» a Aena para que «elimine el incremento del 6,5% de las tasas que se plantea desde marzo de 2026» y las congele porque «esto ha demostrado tener un efecto multiplicador a la hora de «atraer conectividad» y «proteger la competitividad» de Foronda. A ese respecto, recuerda la reciente aprobación en el Senado de una enmienda introducida por el PP al texto del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que congelaría las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031. La medida aún debe superar el trámite en el Congreso, y desde Ryanair conminan al PNV a apoyarla porque «sería muy beneficioso y tendría un impacto súper positivo» para el aeródromo alavés. «Tiene la llave y una oportunidad real para potenciar la conectividad vasca y, en general, revertir toda esta situación», insta a los jeltzales.

Pese a que la relación de la firma es «excelente» con las instituciones alavesas –con las que ha sellado un contrato para operar vuelos hasta 2028–, «esto no es suficiente», por lo que insiste en reclamar esos incentivos. Mientras, en clave autonómica, Ryanair se pronuncia también sobre la transferencia aeroportuaria que pide el Gobierno vasco, medida que «apoyaríamos plenamente» ya que «las regiones son quienes mejor conocen las necesidades y trabajarían con políticas que apoyen y potencien esa conectividad».