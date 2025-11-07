El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ryanair plantea crecer un 17% en Vitoria si Aena congela sus tasas

Insta al PNV a apoyar en elCongreso la iniciativa para mantener tarifas aeroportuarias, causa principal de los recortes de la aerolínea irlandesa

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

El aeropuerto de Vitoria tiene la posibilidad de incrementar más su oferta de vuelos regulares de la mano de Ryanair. En concreto, la aerolínea había ... planteado «un aumento de plazas del 17%» a Aena. Unas proyecciones que le trasladaron el pasado año con «no uno sino dos planes» a nivel nacional pero que no se han materializado por el contexto de «tasas poco competitivas» que mantienen a la aerolínea en 'guerra' con el gestor aeroportuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  2. 2

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  3. 3

    Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  6. 6

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  7. 7

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  8. 8

    La UE urge a Francia para unir Vitoria y París con la alta velocidad en tres horas
  9. 9

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  10. 10

    «No saqué nada bueno de mi rabia contra el Baskonia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ryanair plantea crecer un 17% en Vitoria si Aena congela sus tasas

Ryanair plantea crecer un 17% en Vitoria si Aena congela sus tasas